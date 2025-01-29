Глава RFEF: «Перес сказал: „Мы потеряли много титулов из-за судей“»

Новый президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) рассказал в подкасте Хосепа Педрероля «El Cafelito» об отношениях с главой мадридского «Реала» .

Мои отношения с Флорентино Пересом были хорошими (до того, как Лузан возглавил RFEF). Случилось так, что Флорентино категорически заявил, что чувствует себя ущемлённым в области судейства и так далее.

Я говорю ему, давай посмотрим, я только что приехал. Нам придётся начать с нуля, попробуем как-нибудь ужиться. Продолжает ли Флорентино затрагивать тему судейства? Да, конечно. Он настойчив.

О «деле Негрейры»

Я говорю ему, что всё в руках правосудия. Что я собираюсь решать? Однажды он сказал мне, что собирается пригласить английских арбитров. В Саудовской Аравии год назад он отвёл меня в сторону и сказал: «Ты должен решить этот вопрос с судьями, который вредит нам, мы потеряли много титулов из-за судей».