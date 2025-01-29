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Глава RFEF: «Перес сказал: „Мы потеряли много титулов из-за судей“»

сегодня, 12:48

Новый президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Рафаэль Лузан рассказал в подкасте Хосепа Педрероля «El Cafelito» об отношениях с главой мадридского «Реала» Флорентино Пересом.

Мои отношения с Флорентино Пересом были хорошими (до того, как Лузан возглавил RFEF). Случилось так, что Флорентино категорически заявил, что чувствует себя ущемлённым в области судейства и так далее.

Я говорю ему, давай посмотрим, я только что приехал. Нам придётся начать с нуля, попробуем как-нибудь ужиться. Продолжает ли Флорентино затрагивать тему судейства? Да, конечно. Он настойчив.

О «деле Негрейры»

Я говорю ему, что всё в руках правосудия. Что я собираюсь решать? Однажды он сказал мне, что собирается пригласить английских арбитров. В Саудовской Аравии год назад он отвёл меня в сторону и сказал: «Ты должен решить этот вопрос с судьями, который вредит нам, мы потеряли много титулов из-за судей».

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 15:58
Согласен, и полностью поддерживаю!!! Впрочем, как и всегда!!!!!!!)))))))
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 15:39
Думаю Реал там при своих...а Барса явно в плюсе)...
m5c7565m93bt
m5c7565m93bt
сегодня в 14:47
Тоже самое может сказать любой другой клуб, каждая из команд теперь в праве жаловаться на судейский беспредел
adekvat
adekvat
сегодня в 14:38
Ну почему они не все свистят за нас?
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 14:36
Можно вспомнить матч с Валенсией, когда отменили гол Джуда Беллингэма. В сезон, когда Атлетико Мадрид стал чемпионом Испании. Реал засудили в двух матчах. Это матчи против Атлетико Мадрид и Севильи. Именно из-за этого Реал Мадрид и потерял тот трофей. В Испании очень странные судейские решения. Винисиуса удалили, а вратаря Валенсии не удалили.
Capral
Capral
сегодня в 14:01, ред.
Ну если вспомнить, как засудили Реал в Валенсии, в прошлом сезоне, когда судья ждал до последней секунды гола в ворота Валенсии, а когда он состоялся- тут же его отменил, то однозначно- это судейский произвол. А на тот момент, Реал боролся с Жироной за чемпионство, и еще, ничего не было ясно... Впрочем, можно вспомнить и не самое, мягко говоря объективное судейство в игре с Баварией, в Мадриде, где отменили чистейший гол Баварии. Вобщем, можно посочувствовать Пересу, но можно посмотреть и с другой стороны, что тоже, лишним не будет...
Colchoneros
Colchoneros ответ ᅠᅠ (раскрыть)
сегодня в 13:04
Это точно!
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 13:01
Ага, конечно, рассказать может ему сколько , например, Бавария потеряла или ещё ряд клубов
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:00
    ᅠᅠ
    ᅠᅠ
    сегодня в 12:52, ред.
    ...но приобрели ещё больше, - добавил Перес мысленно.
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