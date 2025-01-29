Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2024/2025

Роналду: «Мой сын Маттео говорит, что Мбаппе лучше меня»

сегодня, 19:32

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился мнением о форварде «Реала» Килиана Мбаппе.

Мой сын Маттео любит Мбаппе. Он говорит мне, что Мбаппе лучше меня. Я говорю ему, что твой отец был лучше, у него больше голов (смеется).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Касильяс: «Над Винисиусом смеялись, а он стал лучшим в мире»
Сегодня, 18:30
Глава RFEF: «Перес сказал: „Мы потеряли много титулов из-за судей“»
Сегодня, 12:48
Оби Микел: «Абрамовичу всё ещё больно от того, что произошло с „Челси“»
Сегодня, 11:21
Скоулз: «Рэшфорду лучше уйти из „Манчестер Юнайтед“ как можно скорее»
Вчера, 20:56
Бекхэм: «Нет футболиста, который любил бы „Барселону“ так же, как Месси»
Вчера, 19:39
Гвардиола: «Думаю, мы выйдем в следующий раунд Лиги чемпионов»
Вчера, 17:59
Сортировать
Все комментарии
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 21:12
Старший сын по Месси тащится, этот по Мбаппе. Наверное, только дочери за него.
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 21:02
сын уже в свои годы умнее папки
xwjffsmgb4zu
xwjffsmgb4zu
сегодня в 20:54
Рон решил по-хохмить, ну а у детей свои кумиры
Варвар7
Варвар7
сегодня в 20:40
Рон в этой ситуации несколько кокетничает ...)))
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 20:37
Наверное приёмный
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 20:27
Сын мал и глуп. Мбаппе , при всем моём уважении, ещё пахать и пахать до Крышки.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 20:21
Неоднозначно отношусь к Рону! Но Рон лучших времен однозначно лучше черепахина)))
LOpp
LOpp
сегодня в 20:18
Ремня этому предателю
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 20:06
Не совсем точный перевод. В оригинале было так:
- Мой бывший сын Маттео...
Qvincy30
Qvincy30 ответ w2r3vy2x4vfw (раскрыть)
сегодня в 20:03
Майкл Джексон
w2r3vy2x4vfw
w2r3vy2x4vfw ответ Qvincy30 (раскрыть)
сегодня в 20:01
А кто белый из них?
Qvincy30
Qvincy30
сегодня в 19:59
Просто сын говорит согласно повестке, не может быть белый человек лучше черного. Не хочет, что бы батю в черный список кинули))
shlomo2
shlomo2
сегодня в 19:44
Криш ещё не рассказал младшему сыну про статистику офсайдов ...:)))
протон
протон
сегодня в 19:39
Сын красавчик. КР вкладывает в детишек всё. А слова сына это семейный юмор)
Eksnert
Eksnert
сегодня в 19:36
Сыну видней кто его папа.
протон
протон
сегодня в 19:34
Группа Нетто. Очень интересно наблюдать ставки. Не однократно сталкивался с игроком. Izmar опасен и умён. Варвар7 - сплав опыта и даст бой. К сожалению, Shlomo уже не вытянет. Izmar сделал то, что следовало сделать - вытянул игру на победа гостей -ничья. Тактично распределил последние баллы по 500 но до этой ситуации было по косарю.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 