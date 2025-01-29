Роналду: «Мой сын Маттео говорит, что Мбаппе лучше меня»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился мнением о форварде «Реала» Килиана Мбаппе.
Мой сын Маттео любит Мбаппе. Он говорит мне, что Мбаппе лучше меня. Я говорю ему, что твой отец был лучше, у него больше голов (смеется).
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился мнением о форварде «Реала» Килиана Мбаппе.
Мой сын Маттео любит Мбаппе. Он говорит мне, что Мбаппе лучше меня. Я говорю ему, что твой отец был лучше, у него больше голов (смеется).
- Мой бывший сын Маттео...
- Мой бывший сын Маттео...