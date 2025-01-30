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Гвардиола оценил шансы на победу «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

сегодня, 08:17

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о шансах команды на победу в Лиге чемпионов.

На данный момент нет... Но в том сезоне, когда мы победили, я всегда считал, что мы выиграем Лигу чемпионов. Я очень прагматичен, а реальность есть реальность.

У соперников больше опыта, чем у нас. «Реалу», вероятно, было непросто, но в последних матчах они вернулись к положительным результатам, к своей игре. «Бавария» проводит великолепный сезон под руководством Винни [Компани].

Если бы нам пришлось играть завтра, было бы непросто. Однако я не знаю, какой у нас будет оппонент через две недели (в стыковых матчах за выход в 1/8 финала ЛЧ — прим. ред.). Мы хорошо подготовимся, будем в форме, а там посмотрим, что будет.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:49
нынче одна задача -
окрепнуть после тяжелой болезни ...
sihafazatron
sihafazatron ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 10:45
Все рассчитали грамотно))
lazzioll
lazzioll ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 10:41
причем на таком отскоке залезли. повезло только в том, что была одна из легких восьмерок в принципе. поэтому за счет авосек накиданных Словану и Спарте вышли на такую разницу голов положительную
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:24, ред.
Все-таки запрыгнули в плей-офф в последний момент!))
Но думаю не надолго....
Календарь сумасшедший впереди. Арсенал, Ливер, Ньюкасл. И где-то по середине 2 игры с Реалом или Баварией)) А игры как не было, так и нет. Наивно было бы верить в победу.
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 08:55
Может быть еще наберут форму к концу сезона
adekvat
adekvat
сегодня в 08:46
На победу шансы равны нулю, в этом сезоне точьно.
uqegmzhd5rk9
uqegmzhd5rk9
сегодня в 08:32
О победе в этом сезоне говорить не совсем корректно.
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