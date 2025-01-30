Гвардиола оценил шансы на победу «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о шансах команды на победу в Лиге чемпионов.
На данный момент нет... Но в том сезоне, когда мы победили, я всегда считал, что мы выиграем Лигу чемпионов. Я очень прагматичен, а реальность есть реальность.
У соперников больше опыта, чем у нас. «Реалу», вероятно, было непросто, но в последних матчах они вернулись к положительным результатам, к своей игре. «Бавария» проводит великолепный сезон под руководством Винни [Компани].
Если бы нам пришлось играть завтра, было бы непросто. Однако я не знаю, какой у нас будет оппонент через две недели (в стыковых матчах за выход в 1/8 финала ЛЧ — прим. ред.). Мы хорошо подготовимся, будем в форме, а там посмотрим, что будет.
окрепнуть после тяжелой болезни ...
окрепнуть после тяжелой болезни ...
Но думаю не надолго....
Календарь сумасшедший впереди. Арсенал, Ливер, Ньюкасл. И где-то по середине 2 игры с Реалом или Баварией)) А игры как не было, так и нет. Наивно было бы верить в победу.
Но думаю не надолго....
Календарь сумасшедший впереди. Арсенал, Ливер, Ньюкасл. И где-то по середине 2 игры с Реалом или Баварией)) А игры как не было, так и нет. Наивно было бы верить в победу.