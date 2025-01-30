Гвардиола оценил шансы на победу «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» высказался о шансах команды на победу в Лиге чемпионов.

На данный момент нет... Но в том сезоне, когда мы победили, я всегда считал, что мы выиграем Лигу чемпионов. Я очень прагматичен, а реальность есть реальность.

У соперников больше опыта, чем у нас. «Реалу», вероятно, было непросто, но в последних матчах они вернулись к положительным результатам, к своей игре. «Бавария» проводит великолепный сезон под руководством Винни [Компани].