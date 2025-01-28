Скоулз: «Рэшфорду лучше уйти из „Манчестер Юнайтед“ как можно скорее»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» полагает, что нападающему лучше покинуть команду.

Думаю, Рэшфорд расстроил многих своим поведением, возможно, именно об этом и говорит тренер. Подумайте о молодых игроках команды, мне на ум приходит Алехандро Гарначо. Они же берут пример с таких людей, как Маркус, ему 27 лет, он не тренируется и не живет должным образом.

Да, он не отказывается от участия в матчах, но его тренировки и поведение... В каком-то смысле, он говорит о своем нежелании работать с командой, он расстраивает своих одноклубников, его не следует пускать в раздевалку.

Если так будет и дальше, да еще и на глазах молодых футболистов, то ему лучше уйти из «Манчестер Юнайтед» как можно скорее.