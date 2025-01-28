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Скоулз: «Рэшфорду лучше уйти из „Манчестер Юнайтед“ как можно скорее»

сегодня, 20:56

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз полагает, что нападающему Маркусу Рэшфорду лучше покинуть команду.

Думаю, Рэшфорд расстроил многих своим поведением, возможно, именно об этом и говорит тренер. Подумайте о молодых игроках команды, мне на ум приходит Алехандро Гарначо. Они же берут пример с таких людей, как Маркус, ему 27 лет, он не тренируется и не живет должным образом.

Да, он не отказывается от участия в матчах, но его тренировки и поведение... В каком-то смысле, он говорит о своем нежелании работать с командой, он расстраивает своих одноклубников, его не следует пускать в раздевалку.

Если так будет и дальше, да еще и на глазах молодых футболистов, то ему лучше уйти из «Манчестер Юнайтед» как можно скорее.

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Все комментарии
shur
shur ответ Evilhuman (раскрыть)
сегодня в 23:50
....аминь!!!
nhpmngz73p6k
nhpmngz73p6k
сегодня в 23:46
Не кому его воспитать в раздевалке, нет таких как Кантона или Скоулз
Evilhuman
Evilhuman ответ shur (раскрыть)
сегодня в 23:38
У ребят был и талант и яйца, бились за клуб, там случайных пассажиров не было, как такой клуб и такие традиции, за весьма короткий срок превратили в пыль диву даюсь, ну кто-то же когда-нибудь должен про это вспомнить и потянутся к величию и трофеям
shur
shur ответ Evilhuman (раскрыть)
сегодня в 22:46

....хорошо сказал Бро!!!
shur
shur
сегодня в 22:44
...кто мог поставить на место Рэшфорда своим авторитетом,вмешательством,разговором,советом,
так это сэр Алекс и того попросили вежливо (под зад
коленом!) ...А Скоулз один из птенцов Ферги...!!!
Evilhuman
Evilhuman
сегодня в 22:42
Эх Пол, таких как ты в этой команде уже давно нет,моё почтение великому поколению, ностальгия
Scorp689
Scorp689
сегодня в 20:52
Ещё одна международная эпопея поиска клуба Рэшфорду...
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