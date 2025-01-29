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Оби Микел: «Абрамовичу всё ещё больно от того, что произошло с „Челси“»

сегодня, 11:21

Бывший полузащитник «Челси» Джон Оби Микел в своём подкасте Obi One рассказал об отношении бывшего владельца клуба Романа Абрамовича к тому, что ему пришлось расстаться с «синими».

Просто досадно, что так произошло. Он потерял футбольный клуб. Я до сих пор общаюсь с близкими ему людьми, и ему всё ещё больно. Он всё ещё зол из-за того, что произошло.

Он не рад, что потерял своего «ребёнка», потому что футбольный клуб «Челси» был его футбольным клубом. Он действительно заботился о футбольном клубе, не только об игроках, но и о болельщиках.

Я не слишком много знаю об этих американских владельцах, они называют это футболом или соккером? Любой, кто называет футбол «соккером», я не хочу с вами разговаривать, потому что вы явно не разбираетесь в игре.

Роман был абсолютно фантастическим. Послушайте, этот парень потратил столько денег на создание футбольного клуба, привлекая лучших, всегда следя за тем, чтобы мы оставались на вершине. Каждый год мы соревновались, выигрывали трофеи. И даже если мы не выигрывали, в следующем году мы должны были выиграть один или два трофея.

Для нас Роман был тем самым парнем.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 13:08
потерянного не вернуть
ec99ufzt9u2d
ec99ufzt9u2d
сегодня в 12:39
При Абрамовиче клуб был конкурентноспособен и был всегда в плюсе, конечно ему жаль,это его детище
Вещий
Вещий
сегодня в 11:58
При Роме Челси был другой....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:45
Абрамовичу пофиг, он свои деньги вернул...
Гость
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