Касильяс: «Над Винисиусом смеялись, а он стал лучшим в мире»

Бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс поделился мнением о нападающем мадридского клуба Винисиусе Жуниоре.
Сначала они шутили и издевались над Винисиусом каждый раз. Потом он сам стал одним из лучших, и я надеюсь, что он останется таким.
Бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс поделился мнением о нападающем мадридского клуба Винисиусе Жуниоре.
Сначала они шутили и издевались над Винисиусом каждый раз. Потом он сам стал одним из лучших, и я надеюсь, что он останется таким.
Впрочем, свою работу они знают, поэтому и трофеи собирают. Только веет от них больше немецкой расчётливостью, а не латиноамериканской семейностью.
Впрочем, свою работу они знают, поэтому и трофеи собирают. Только веет от них больше немецкой расчётливостью, а не латиноамериканской семейностью.