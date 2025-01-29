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Касильяс: «Над Винисиусом смеялись, а он стал лучшим в мире»

сегодня, 18:30

Бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс поделился мнением о нападающем мадридского клуба Винисиусе Жуниоре.

Сначала они шутили и издевались над Винисиусом каждый раз. Потом он сам стал одним из лучших, и я надеюсь, что он останется таким.

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Все комментарии
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 21:23
Лучшим в мире? Это по версии награды Роналду? ЗМ у Родри.
Niagara
Niagara
сегодня в 20:48
ух ты, а когда он стал лучшим? да он и никогда не станет
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 19:59
А когда он стал лучшим? Золотой мяч у Родри, а над Винисиусом как смеялись, так и продолжают смеяться. Причем виноват в этом он сам.
Incredulous
Incredulous ответ ᅠᅠ (раскрыть)
сегодня в 19:37
А при чём здесь вообще личная жизнь футболистов. История о том как Месси и Суарес дружили семьям, конечно, очень милая и трогательная, но никакого отношения к футболу не имеет. Вот, к примеру, Роналду и Бензема никогда не дружили семьями, и на отдых вместе с жёнами и детьми не летали, но играя в паре, сумели выиграть четыре ЛЧ, а друзья на веки Месси и Суарес, играя вместе, сумели взять только один кубок ЛЧ, и латиноамериканская семейность не помогла.
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
сегодня в 19:17
Эгоизм и глупость ещё никогда не делали человека лучшим.. Никогда..
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 18:53, ред.
...мой сын всегда начинает с фразы "...они сегодня...!!!"...Перевожу
на русский,так говорят миллионы подразумевая долбанный интернет!
Понятно объяснил? Если нет, в поисковике забейте вопрос, Они ответят!!!
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 18:49
Это он так Бензема затроллил. Вот не семья всё-таки Реал. Команда мастеров на работе, нет дружбы у них за пределами профессиональных отношений, как у Месси и Суареса, например, с их милыми семейными посиделками.
Впрочем, свою работу они знают, поэтому и трофеи собирают. Только веет от них больше немецкой расчётливостью, а не латиноамериканской семейностью.
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 18:38
Один из, безусловно, он очень хорошо выступал в Лч прошлого сезона
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 18:35
Лучший в чьих то глазах...)
Но не во всех.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 18:33
Икер , ещё хотелось бы чуть более конкретно узнать - кто они эти "злодеи"?)
Alex_67
Alex_67
сегодня в 18:32
Лучшим он пока не стал...
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