Фанаты «Арсенала» угрожают арбитру расправой. Майкл Оливер – символ ужасного судейства в АПЛ

1737978259

сегодня, 14:44

Сезон тотальной агрессии.

В Англии много безобразных рефери

Скандал из-за красной карточки. У Майкла Оливера был повод удалить юного Льюиса-Скелли в игре «Вулверхэмптона» и «Арсенала». На сорок третьей минуте матча молодой защитник испугался, что «волки» убегут в контратаку. На своей половине явно сбил соперника. Удар получился опасным для здоровья. Формально Оливер прав. И одновременно мог ограничиться жёлтой карточкой, убедившись, что футболист хозяев не покинул поле из-за травмы.

Одно его решение, даже если допускать правильность, не мешает назвать Майкла символом английского судейства. Ужасного, вредного, скандального, непоследовательного, дискредитирующего, безобразно трусливого и заслуженно критикуемого судейства. Работа арбитров АПЛ – одна из коренных проблем могущественной лиги. А из-за неадекватных фанатов «Арсенала» Майкл Оливер теперь ещё и жертва. Судья получил серию жёстких угроз.

Прошлое не учит англичан. Местная полиция всегда реагирует на угрозы футболистам, их жёнам, тренерам и арбитрам АПЛ . Недавно 17-летний подросток, болеющий за «Арсенал», угрожал будущему ребёнку и супруге Кая Хаверца после вылета из Кубка Англии от МЮ . Парень задержан и будет наказан. А чуть раньше 19-летний фанат ревел после суда. В матче «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» поклонник «горожан» полез к гостевому сектору и сорвался с катушек.

Желал фанатам соперника повторить судьбу жертв трагичной давки в 1989-м, в которой погибли 97 фанатов «Ливерпуля». Стюарт «Манчестер Сити» передал парня полицейским, ведь тот не реагировал на просьбы успокоиться и вёл себя агрессивно. А в суде ревел, извинялся. Получил трехлётний бан на посещение матчей команды Гвардиолы и заплатил штраф. К сожалению, угроз стало больше, ведь британское общество очень активно раскачивают извне.

Персоны, вроде нациста Томми Робинсона (сам «герой» в бегах на курорте), массово вербуют молодых людей, вроде семнадцатилетнего парня, угрожавшего Софии Хаверц, или девятнадцатилетнего блондина из Манчестера, который желал смерти фанатам «Ливерпуля». Люди, которые угрожали расправой судье Оливеру, читали о многочисленных случаях агрессии в АПЛ по отношению к участникам матча. Несомненно, глупость бывает заразной.

Судьи дискредитировали прогресс

На данном этапе развития человечества злые социальные сети побеждают. Так будет не всегда, но общественное мнение, часто глупое, формируют через экраны телефонов. Можно взывать к голосу разума, пока не поверят. А на самом деле обычно всё однозначно. VAR должен быть в футболе. И его стоило внедрить раньше. Экс-президент ФИФА Блаттер с друзьями из УЕФА были коррупционерами, поэтому ничего не меняли. Повторы добавили правосудия и помогают.

И одновременно старые арбитры, которые не прибавили после внедрения технологий, вредят прогрессу. Тяжело компенсировать урон, который судьи из Англии нанесли репутации VAR . Даже с учётом, что разумные фанаты понимают – виноваты не технологии, а неграмотные арбитры, многие ратуют не за обучение и привлечение новых рефери, а против VAR . Грустно, но факт. А если бы Оливер и его подельники были настоящими судьями, то действовали совсем иначе.

Именно арбитры должны предлагать изменения в системе к лучшему. Именно рефери могли инициировать запрос повтора со стороны тренера. Бесплатная реформа, которая мгновенно всё меняет. Также несложно проверять потенциальные вторые жёлтые карточки. Ведь удаление сильно влияет на ход матча. «Арсенал», например, сумел выжать победный гол против аутсайдера, когда Майкл Оливер уравнял составы второй жёлтой карточкой игроку хозяев поля.

Вот только намного чаще арбитры АПЛ допускают глупые ошибки. Чтобы разобрать все неверные решения текущего сезона, нужно потратить много часов. Причём обиднее всего, что сейчас невозможно точно сказать, являются ли оплошности рефери случайными. Во-первых, судьи брали деньги у шейхов, ведь работали в их лиге. Тех шейхов, которые владеют отдельными клубами АПЛ . Во-вторых, судья Кут – в прошлом сезоне отсудил 16 матчей, нюхал белый порошок.

Откуда знаем, что это не обычное поведение арбитров? Дэвида Кута отобрали представлять Англию на Евро-2024. Арбитру 42 года, а не семнадцать, как парню, угрожавшему беременной жене Хаверца. В итоге Кут додумался покупать тяжёлые наркотики в Германии, чужой стране. Более того, снял на видео, как нюхает, а также на камеру рассказал, как ненавидит Клоппа и не любит «Ливерпуль». Многие судьи из АПЛ изначально предвзятые и некомпетентные.

Тренеры и фанаты переходят грань

Не все наставники, не все болельщики. Но многие в АПЛ пользуются некомпетентностью арбитров, чтобы ответить им похожей монетой. Нельзя угрожать расправой Оливеру. Даже когда судья допустит серию явных ошибок, а не примет одно спорное решение. Артета тоже неправ, что вечно жалуется. Таким образом переключает внимание с ошибок своих игроков. В этом сезоне у «Арсенала» есть удаления, когда Троссард, Райс и Льюис-Скелли могли сыграть умнее.

«Канониры» хотят стать чемпионами, но у них нет чемпионской солидности. Истерики не делают тебя ближе к трофеям. Но и босс арбитров, экс-судья Ховард Уэбб, полностью провалил свою работу. Есть список из десятков ошибок его подопечных. Уэбб отправил на Евро человека, который употребляет тяжёлые наркотики. В итоге Кута выгнали из профессии. Сделали вид, что остальные не пьют, не фотографировались с проститутками на отдыхе и не позорят футбол в АПЛ .

Зато есть одна хорошая новость. Даже если составить таблицу с учётом жёстких ошибок арбитров, то ничего не меняется. Лидеры сохраняют позиции, лишь «Борнмут» мог быть чуть выше. Но фанатов, тренеров и футболистов завели до предела. Не все скатываются к грязным угрозам, что является криминальным проступком. Но многие словно стали частью культа. Иногда опытные болельщики слепо защищают свою команду, даже когда ошиблись футболисты, а не арбитры.