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РФС предложит новый контракт Мажичу

сегодня, 15:36

РФС готов предложить новый контракт главе департамента судейства и инспектирования Милорду Мажичу, если он согласится скорректировать некоторые методы своей работы. Речь идёт о заключениях ЭСК, которые вызывают много вопросов у клубов, и открытости серба в общении со СМИ. В целом РФС доволен работой Мажича на своём посту.

Напомним, 51-летний серб возглавил департамент судейства и инспектирования РФС летом 2023 года. Ранее сообщалось, что Мажич не соблюдает судейскую конвенцию УЕФА.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 19:10
есть, конечно, результат !
но он какой-то никакой ...
magnum3000
magnum3000 ответ moscowkent (раскрыть)
сегодня в 18:25
Это к тому, что Угальде забивал из оффсайда?
magnum3000
magnum3000
сегодня в 18:25
За эти его полтора года улучшений в судейском корпусе нет. Правда уголовка по некоторым открылась :)
moscowkent
moscowkent ответ tqy4k3c9s89z (раскрыть)
сегодня в 17:06
как раз таки результат есть - нужных судей ставят на нужные матчи нужны клубов, которые совершают нужные "случайные" ошибки в пользу нужного клуба. А Мажич это покрывает. Так что все логично
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 17:06
Неоднозначный тип!)
tqy4k3c9s89z
tqy4k3c9s89z
сегодня в 16:01
Пока результатов его работы не видно совсем.
Гость
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