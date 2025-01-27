РФС предложит новый контракт Мажичу

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сегодня, 15:36

РФС готов предложить новый контракт главе департамента судейства и инспектирования , если он согласится скорректировать некоторые методы своей работы. Речь идёт о заключениях ЭСК, которые вызывают много вопросов у клубов, и открытости серба в общении со СМИ . В целом РФС доволен работой Мажича на своём посту.