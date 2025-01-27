РФС предложит новый контракт Мажичу

РФС готов предложить новый контракт главе департамента судейства и инспектирования Милорду Мажичу, если он согласится скорректировать некоторые методы своей работы. Речь идёт о заключениях ЭСК, которые вызывают много вопросов у клубов, и открытости серба в общении со СМИ. В целом РФС доволен работой Мажича на своём посту.
Напомним, 51-летний серб возглавил департамент судейства и инспектирования РФС летом 2023 года. Ранее сообщалось, что Мажич не соблюдает судейскую конвенцию УЕФА.
но он какой-то никакой ...
но он какой-то никакой ...