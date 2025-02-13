Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Ван Дейк: «Дюкуре хотел спровоцировать наших фанатов»

сегодня, 08:42
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)2 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк осудил провокацию полузащитника «Эвертона» Абдулайе Дюкуре, приведшую к потасовке.

Я думаю, что судья сыграл большую роль в сегодняшнем матче, поскольку некоторые нарушения фиксировались как фол, а аналогичные – нет. Игроки имеют право радоваться забитому голу, но Дюкуре хотел спровоцировать наших болельщиков, а Кертис посчитал, что это неправильно. Затем произошла драка. Отсутствие должного контроля со стороны арбитра, по моему мнению, стало одним из определяющих факторов матча.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Румменигге: «Игрокам пора перестать жаловаться на календарь»
Вчера, 13:22
Слот: «Наши игроки готовы к ещё одному сражению»
Вчера, 12:50
Румменигге: «Нужен потолок расходов на команду, либо потолок зарплат»
Вчера, 11:56
Жорже Жезуш: «Роналду – пример для подражания, гордость португальцев»
Вчера, 11:21
Мотта: «Эта победа – шаг в верном направлении»
Вчера, 10:56
Каррагер: «„Манчестер Сити“ нуждается в новом вратаре»
Вчера, 10:35
Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:18
Играть надо лучше, а не реагировать на провокации, если такие и были)
sv_1969
sv_1969
сегодня в 09:16
Драка это не есть хорошо
gu9jnaydw2b7
gu9jnaydw2b7
сегодня в 09:00
После драки кулаками не машут.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 08:46
Дейк как минимум нарвался на штраф, а как максимум - Оливер это ему ещё припомнит.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 