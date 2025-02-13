Ван Дейк: «Дюкуре хотел спровоцировать наших фанатов»

Защитник «Ливерпуля» осудил провокацию полузащитника «Эвертона» , приведшую к потасовке.

Я думаю, что судья сыграл большую роль в сегодняшнем матче, поскольку некоторые нарушения фиксировались как фол, а аналогичные – нет. Игроки имеют право радоваться забитому голу, но Дюкуре хотел спровоцировать наших болельщиков, а Кертис посчитал, что это неправильно. Затем произошла драка. Отсутствие должного контроля со стороны арбитра, по моему мнению, стало одним из определяющих факторов матча.