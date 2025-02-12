Гвардиола: «Мы недостаточно стабильны»

Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал поражение своей команды в матче Лиги чемпионов с «Реалом» (2:3).

Футболисты принимают решения в моменте: иногда это помогает, иногда – нет. Нам не хватило характера, чтобы справиться с этой ситуацией. Это происходило уже много-много раз. Нужно поразмышлять, подумать, чтобы в дальнейшем подобного не случалось. Необходимо быть смелыми и готовиться к следующим поединкам.

У нас были шансы, мы неплохо играли с мячом. В те моменты, когда мы должны были изменить ситуацию, мы не смогли этого сделать. К решающим минутам матча мы подошли с хорошим результатом, но не смогли его удержать.

Я в «Манчестер Сити» уже много лет и был частью невероятной команды, великолепной машины, но сейчас я не могу дать команде что-то, что помогло бы справиться с этими ситуациями. Это правда.

Мы все виноваты. Я принимаю тот факт, что это не срабатывает так, как работало ранее. Было бы легко обвинить одного футболиста, но это нелепо, это не так работает.

Все мы виноваты, и в первую очередь я. Суть в том, что мы недостаточно стабильны.