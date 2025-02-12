Гвардиола: «Мы недостаточно стабильны»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал поражение своей команды в матче Лиги чемпионов с «Реалом» (2:3).
Футболисты принимают решения в моменте: иногда это помогает, иногда – нет. Нам не хватило характера, чтобы справиться с этой ситуацией. Это происходило уже много-много раз. Нужно поразмышлять, подумать, чтобы в дальнейшем подобного не случалось. Необходимо быть смелыми и готовиться к следующим поединкам.
У нас были шансы, мы неплохо играли с мячом. В те моменты, когда мы должны были изменить ситуацию, мы не смогли этого сделать. К решающим минутам матча мы подошли с хорошим результатом, но не смогли его удержать.
Я в «Манчестер Сити» уже много лет и был частью невероятной команды, великолепной машины, но сейчас я не могу дать команде что-то, что помогло бы справиться с этими ситуациями. Это правда.
Мы все виноваты. Я принимаю тот факт, что это не срабатывает так, как работало ранее. Было бы легко обвинить одного футболиста, но это нелепо, это не так работает.
Все мы виноваты, и в первую очередь я. Суть в том, что мы недостаточно стабильны.
На его месте , именно сейчас (!), надо бы перестать так сильно дистанцироваться от игроков в плане человечности. Когда всё на мази, да, субординация на 1-м месте должна быть, но когда всем плохо, коуч должен быть ближе в духовном, отеческом смысле к игрокам, которые ему в сыновья годятся.
Вот если взглянуть на Карло, то он даже внешне располагает к откровенности и отеческой теплоте. С ним и в бытийном смысле игроку спокойней..., потому как тренер в нем видит не только футболиста, но и личность...
P.S. Поэтому проблемы в МС, как мне кажется, не только футбольные. Поймёт ли это Пеп ? Сложно сказать...
На его месте , именно сейчас (!), надо бы перестать так сильно дистанцироваться от игроков в плане человечности. Когда всё на мази, да, субординация на 1-м месте должна быть, но когда всем плохо, коуч должен быть ближе в духовном, отеческом смысле к игрокам, которые ему в сыновья годятся.
Вот если взглянуть на Карло, то он даже внешне располагает к откровенности и отеческой теплоте. С ним и в бытийном смысле игроку спокойней..., потому как тренер в нем видит не только футболиста, но и личность...
P.S. Поэтому проблемы в МС, как мне кажется, не только футбольные. Поймёт ли это Пеп ? Сложно сказать...
а следствие не названных внутренних проблем !
а следствие не названных внутренних проблем !
Секрет Полишинеля
Секрет Полишинеля