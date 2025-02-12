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Гвардиола: «Мы недостаточно стабильны»

сегодня, 10:20
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал поражение своей команды в матче Лиги чемпионов с «Реалом» (2:3).

Футболисты принимают решения в моменте: иногда это помогает, иногда – нет. Нам не хватило характера, чтобы справиться с этой ситуацией. Это происходило уже много-много раз. Нужно поразмышлять, подумать, чтобы в дальнейшем подобного не случалось. Необходимо быть смелыми и готовиться к следующим поединкам.

У нас были шансы, мы неплохо играли с мячом. В те моменты, когда мы должны были изменить ситуацию, мы не смогли этого сделать. К решающим минутам матча мы подошли с хорошим результатом, но не смогли его удержать.

Я в «Манчестер Сити» уже много лет и был частью невероятной команды, великолепной машины, но сейчас я не могу дать команде что-то, что помогло бы справиться с этими ситуациями. Это правда.

Мы все виноваты. Я принимаю тот факт, что это не срабатывает так, как работало ранее. Было бы легко обвинить одного футболиста, но это нелепо, это не так работает.

Все мы виноваты, и в первую очередь я. Суть в том, что мы недостаточно стабильны.

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Все комментарии
4wkhxysbqprc
4wkhxysbqprc
сегодня в 11:58
Кажется, что достаточно стабильно они проигрывают.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 11:57, ред.
Почитал я Гвардиолу и вот над чем поразмыслил...

На его месте , именно сейчас (!), надо бы перестать так сильно дистанцироваться от игроков в плане человечности. Когда всё на мази, да, субординация на 1-м месте должна быть, но когда всем плохо, коуч должен быть ближе в духовном, отеческом смысле к игрокам, которые ему в сыновья годятся.

Вот если взглянуть на Карло, то он даже внешне располагает к откровенности и отеческой теплоте. С ним и в бытийном смысле игроку спокойней..., потому как тренер в нем видит не только футболиста, но и личность...

P.S. Поэтому проблемы в МС, как мне кажется, не только футбольные. Поймёт ли это Пеп ? Сложно сказать...
112910415
112910415
сегодня в 11:40
и никакая это не суть !
а следствие не названных внутренних проблем !
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 11:07
Гвардиола: «Мы недостаточно стабильны»

Секрет Полишинеля
hvsd6pa8mz3n
hvsd6pa8mz3n
сегодня в 11:00
Стабильность ваша куда-то подевалась, а так хорошо начинали
Варвар7
Варвар7
сегодня в 10:59
"Суть в том, что мы недостаточно стабильны." - Пеп , да ладно! Вот это откровение! )
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:59
Все как обычно в этом сезоне ..
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 10:46
Это очень заметно!
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