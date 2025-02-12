Слот: «Наши игроки готовы к ещё одному сражению»

Главный тренер «Ливерпуля» поделился ожиданиями от матча с «Эвертоном» в АПЛ .

Каждый раз, когда играешь против команды, которая готова сражаться, нужно быть внимательным. Ведь это почти каждый раз, когда мы играем против любого соперника, но, наверное, в этот раз даже в большей степени.

Нужно много бегать, интенсивно бороться, не переходя черту, но быть достаточно хладнокровным, чтобы провести качественный и жесткий отбор.

Вот с чего все начинается. И в девяти случаях из десяти через 10 или 15 минут игра слегка успокаивается. Тогда вы можете начать думать о футболе еще больше.

Я видел игру «Эвертона» и «Ливерпуля» в прошлом сезоне. За 10 минут судья 11 раз дал свисток, и 10 раз это было в пользу «Эвертона».

Футболисты «Ливерпуля» были готовы бороться, но каждый раз, когда они касались мяча, фиксировали нарушение правил.

Поэтому я считаю, что наши игроки готовы к ещё одному сражению по той простой причине, что они были готовы к этому весь сезон.