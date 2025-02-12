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Слот: «Наши игроки готовы к ещё одному сражению»

сегодня, 12:50
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль22:30 Не начался

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот поделился ожиданиями от матча с «Эвертоном» в АПЛ.

Каждый раз, когда играешь против команды, которая готова сражаться, нужно быть внимательным. Ведь это почти каждый раз, когда мы играем против любого соперника, но, наверное, в этот раз даже в большей степени.

Нужно много бегать, интенсивно бороться, не переходя черту, но быть достаточно хладнокровным, чтобы провести качественный и жесткий отбор.

Вот с чего все начинается. И в девяти случаях из десяти через 10 или 15 минут игра слегка успокаивается. Тогда вы можете начать думать о футболе еще больше.

Я видел игру «Эвертона» и «Ливерпуля» в прошлом сезоне. За 10 минут судья 11 раз дал свисток, и 10 раз это было в пользу «Эвертона».

Футболисты «Ливерпуля» были готовы бороться, но каждый раз, когда они касались мяча, фиксировали нарушение правил.

Поэтому я считаю, что наши игроки готовы к ещё одному сражению по той простой причине, что они были готовы к этому весь сезон.

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 13:52
после поражения в кубке Слот стал много говорит.
Оливер не судит в чью то сторону - он не судья, а больше шоумен, который работает на себя. поэтому жду массу идиотских решений в обе стороны.
думаю, что Ливерпуль выиграет сегодня минимально.
все таки Мойес динозавр футбольный, умеет обороняться.
а Гудисон парк один из немногих стадионов, которые умеют давить соперника.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 13:26
Надо меньше говорить, а просто играть... Эвертон не мальчики для битья, у меня есть большие сомнения, что Ливерпуль без проблем справится со своими земляками. Наоборот, жду яростной борьбы на поле.. Результат игры предсказать трудно... Вечером посмотрим захватывающий спектакль.
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