Жорже Жезуш: «Роналду – пример для подражания, гордость португальцев»

Главный тренер клуба «Аль-Хиляль» высоко отозвался о нападающем команды «Аль-Наср» .

У нас не было времени встретиться в Саудовской Аравии. Я виделся с ним в Португалии чаще, чем в Саудовской Аравии. Он – пример для подражания, гордость португальцев.

Когда я впервые прибыл в Португалию, то знал только Криштиану Роналду, а не Португалию. На рекламных щитах в центре города был только Роналду, и это было шесть лет назад. В Португалии его недостаточно ценят за тот образ, который он создает.

Поработать с ним? Вряд ли это возможно. Он подает пример в свои 40 лет.

Во время одного из матчей, которые мы сыграли, я сказал: «Как он может столько бегает в 39 лет? Он быстрый и невероятно мотивированный». У него нет слабых сторон.

Он выиграл все в спортивном плане. Единственное, чего еще не удалось, так это выиграть чемпионат мира. И он до сих пор ничего не выиграл в Саудовской Аравии!