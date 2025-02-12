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Румменигге: «Нужен потолок расходов на команду, либо потолок зарплат»

сегодня, 11:56

Член совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился мнением о возможных мерах сдерживания роста зарплат в футболе.

В Европе нам необходим либо потолок расходов на команду, как в профессиональных лигах США, либо потолок зарплат.

Потолок зарплат, наверное, был бы полезен для внутренней рабочей атмосферы – чтобы предотвратить зависть в раздевалке.

Потому что если кто-то получает безумную зарплату, то вы можете платить всем остальным только намного меньше.

И если игрок в «Бавария» будет зарабатывать «лишь» 15 миллионов евро в год вместо 20, я все равно думаю, что это безумная сумма денег, при всем уважении.

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112910415
112910415
сегодня в 13:53
нужен. нужен, ещё как !
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 12:49
в Германии это ограничения начать с Баварии.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 12:14
Правильное решение,надо ограничивать - это точно !
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