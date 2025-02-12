Румменигге: «Нужен потолок расходов на команду, либо потолок зарплат»

Член совета директоров «Баварии» поделился мнением о возможных мерах сдерживания роста зарплат в футболе.

В Европе нам необходим либо потолок расходов на команду, как в профессиональных лигах США , либо потолок зарплат.

Потолок зарплат, наверное, был бы полезен для внутренней рабочей атмосферы – чтобы предотвратить зависть в раздевалке.

Потому что если кто-то получает безумную зарплату, то вы можете платить всем остальным только намного меньше.

И если игрок в «Бавария» будет зарабатывать «лишь» 15 миллионов евро в год вместо 20, я все равно думаю, что это безумная сумма денег, при всем уважении.