Мотта: «Эта победа – шаг в верном направлении»

Главный тренер «Ювентуса» высказался о победе над ПСВ в матче Лиги чемпионов (2:1).

Эта победа – шаг в верном направлении.

Но мы должны выступить на максимальном уровне и в ответном матче, чтобы противостоять атакующей команде, которая прессингует и играет в по-настоящему качественный футбол. Мы будем готовы выполнить нашу задачу – продолжить выступление в Лиге чемпионов.

Да, это был очень сбалансированный матч. Больше наших футболистов стали появляться в чужой штрафной.

Мы постоянно трудимся над этим, поскольку нам нужно атаковать в штрафной, а в таких ситуациях нам часто не хватает поддержки. В этом смысле мы сыграли немного лучше.

Чем больше игроков в штрафной, тем выше шансы забить.