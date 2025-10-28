«Рома» – «Парма»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1761676290

вчера, 21:31

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А «Рома» – «Парма», который состоится 29 октября 2025 года.

«Рома»

«Рома» является одним из лидеров Серии А, чего очень ждали болельщики столичного клуба. При новом тренере Джанпьеро Гасперини у римлян получается более стабильная и симпатичная игра, которая дает результаты. Хозяева не собираются допускать осечек в ближайших матчах, но для этого следует хорошо подготовиться к «Парме», чтобы в нужный момент надавить на слабые места соперника.

26 октября «Рома» обыграла на выезде «Сассуоло» (1:0), а 23 числа неожиданно уступила «Виктории Пльзень» (1:2) в Лиге Европы.

«Парма»

«Парма» не забивает уже несколько матчей и следовательно, не имеет недавних побед. Тем не менее, коллектив удерживается на 15 месте с семью баллами, опережая зону вылета на три очка. В таком сложной матче для гостей даже ничья будет отличным результатом, но итог больше зависит от римлян и их умения вскрывать грамотно построенную оборону соперника.

25 октября «Парма» смогла выстоять ничью с «Комо» (0:0), а 19 числа достигла такого же результата с «Дженоа» (0:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Рома» – 1.53

Ничья – 3.95

Победит «Парма» — 7

Статистика

«Рома» выиграла шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Парма» не может выиграть уже семь поединков подряд на выезде

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют – нет»

Прогноз

Поставить на победу «Ромы», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.53. Хозяева гораздо сильнее гостей как на бумаге, так и на футбольном поле, что римский клуб докажет уже совсем скоро.