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Каррагер: «„Манчестер Сити“ нуждается в новом вратаре»

сегодня, 10:35

Экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер полагает, что «Манчестер Сити» следует найти нового голкипера.

Мы продолжаем обсуждать «Манчестер Сити» и Родри, а также говорим о том, что «Сити» нужен хавбек, ведь у них есть возрастные футболисты.

А еще мне кажется, что мы сейчас на той стадии, когда «Манчестер Сити» нуждается в новом вратаре.

Эдерсон действует замечательно при игре с мячом, но его игра как вратаря стоила команде результата. Он знаковая фигура для этого клуба. Он выигрывал чемпионаты и Лигу чемпионов. Но такая его игра продолжается уже долго.

Этого недостаточно на таком уровне. Его игра стоила команде результата.

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69Haya96
69Haya96
сегодня в 12:22
Джейми на 100 % прав.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 11:09, ред.
... ну а Каррагера ( по части Эдерсона) следует поздравить с возвращением на Землю.)
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:58
Эдырсона уже не исправить, пора в саудитию скинуть балласт
adekvat
adekvat
сегодня в 10:53
Вратаря да и тренера нового можно было бы завести. Гвардиола изжил себя в Сити.
Гость
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