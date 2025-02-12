Каррагер: «„Манчестер Сити“ нуждается в новом вратаре»

Экс-игрок «Ливерпуля» полагает, что «Манчестер Сити» следует найти нового голкипера.

Мы продолжаем обсуждать «Манчестер Сити» и Родри, а также говорим о том, что «Сити» нужен хавбек, ведь у них есть возрастные футболисты.

А еще мне кажется, что мы сейчас на той стадии, когда «Манчестер Сити» нуждается в новом вратаре.

Эдерсон действует замечательно при игре с мячом, но его игра как вратаря стоила команде результата. Он знаковая фигура для этого клуба. Он выигрывал чемпионаты и Лигу чемпионов. Но такая его игра продолжается уже долго.

Этого недостаточно на таком уровне. Его игра стоила команде результата.