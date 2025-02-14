Испанская федерация предоставит «Реалу» записи переговоров арбитров

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вчера, 11:14

В 22-м туре Ла Лиги «Реал» потерпел поражение от «Эспаньола» со счетом 0:1. Главный арбитр встречи Алехандро Муньис Руис показал желтую карточку защитнику «Эспаньола» за подкат сзади на форварде «Реала» .

Представители «Реала» потребовали предоставить им запись переговоров между главным арбитром и видеопомощником арбитра (ВАР) в ходе эпизода с подкатом Ромеро, заявив о готовности обратиться в суд в случае отказа.

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) предложила «Реалу» доступ к аудиозаписям. При этом RFEF не предоставит записи клубу напрямую: представителю «Реала» предстоит посетить офис Технического комитета судей (CTA) для прослушивания записей.