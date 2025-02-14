Испанская федерация предоставит «Реалу» записи переговоров арбитров

В 22-м туре Ла Лиги «Реал» потерпел поражение от «Эспаньола» со счетом 0:1. Главный арбитр встречи Алехандро Муньис Руис показал желтую карточку защитнику «Эспаньола» Карлосу Ромеро за подкат сзади на форварде «Реала» Килиане Мбаппе.
Представители «Реала» потребовали предоставить им запись переговоров между главным арбитром и видеопомощником арбитра (ВАР) в ходе эпизода с подкатом Ромеро, заявив о готовности обратиться в суд в случае отказа.
Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) предложила «Реалу» доступ к аудиозаписям. При этом RFEF не предоставит записи клубу напрямую: представителю «Реала» предстоит посетить офис Технического комитета судей (CTA) для прослушивания записей.