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Испанская федерация предоставит «Реалу» записи переговоров арбитров

вчера, 11:14
ЭспаньолЛоготип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)1 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

В 22-м туре Ла Лиги «Реал» потерпел поражение от «Эспаньола» со счетом 0:1. Главный арбитр встречи Алехандро Муньис Руис показал желтую карточку защитнику «Эспаньола» Карлосу Ромеро за подкат сзади на форварде «Реала» Килиане Мбаппе.

Представители «Реала» потребовали предоставить им запись переговоров между главным арбитром и видеопомощником арбитра (ВАР) в ходе эпизода с подкатом Ромеро, заявив о готовности обратиться в суд в случае отказа.

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) предложила «Реалу» доступ к аудиозаписям. При этом RFEF не предоставит записи клубу напрямую: представителю «Реала» предстоит посетить офис Технического комитета судей (CTA) для прослушивания записей.

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Все комментарии
Hamman
Hamman ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:18
Реал намного благороднее чем вы его считаете, поэтому не станет отбирать хлеб у Барселоны.
Niagara
Niagara
вчера в 15:05
плачут что не красная была что-ли?
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 14:33
Надо проверить внимательно, чтоб подлинники были
STVA 1
STVA 1 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 13:17
Значит это проблемы судейского комитета)))
112910415
112910415
вчера в 13:07
на в*йне как на в*йне ... всё всерьёз !
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 12:21
По по правилам нельзя. Но Реал нажал нужные рычаги, и так унизил судейский комитет.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:10
RFEF вынуждена была предоставить Реалу своеобразный "Чёрный ящик "...)
sihafazatron
sihafazatron ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 11:47
Это не сильно успокоит) нужно, чтоб реал сам назначал судей на свои матчи))
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:16
Ну если так можно то надо успокоить их
Гость
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