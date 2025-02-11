Ла Лига обратилась в дисциплинарный комитет из-за жалобы «Реала» на судей

Ранее «Реал» официально направил жалобу в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) касательно судейства в матче Ла Лиги с клубом «Эспаньол», завершившемся со счётом 0:1.
В своём обращении «Реал» потребовал полной реорганизации судейской системы в Испании.
Руководство Ла Лиги обратилось в дисциплинарный комитет RFEF с просьбой рассмотреть данную жалобу. Такое решение было принято по просьбе остальных клубов чемпионата.
Интересно наблюдать за этим батлом))
Интересно наблюдать за этим батлом))