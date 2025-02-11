Ла Лига обратилась в дисциплинарный комитет из-за жалобы «Реала» на судей

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сегодня, 17:29

Ранее «Реал» официально направил жалобу в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) касательно судейства в матче Ла Лиги с клубом «Эспаньол», завершившемся со счётом 0:1.

В своём обращении «Реал» потребовал полной реорганизации судейской системы в Испании.

Руководство Ла Лиги обратилось в дисциплинарный комитет RFEF с просьбой рассмотреть данную жалобу. Такое решение было принято по просьбе остальных клубов чемпионата.