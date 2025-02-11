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Ла Лига обратилась в дисциплинарный комитет из-за жалобы «Реала» на судей

сегодня, 17:29

Ранее «Реал» официально направил жалобу в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) касательно судейства в матче Ла Лиги с клубом «Эспаньол», завершившемся со счётом 0:1.

В своём обращении «Реал» потребовал полной реорганизации судейской системы в Испании.

Руководство Ла Лиги обратилось в дисциплинарный комитет RFEF с просьбой рассмотреть данную жалобу. Такое решение было принято по просьбе остальных клубов чемпионата.

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Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 18:48
Реал против судей - это как пчелы против меда. Вот недавно судьи просто убили Сельту в 1/8 Кубка Испании, но им наглости хватает орать про арбитров .... НО если Реал предлагает пересмотреть работу системы судейства в целом, а не только в контексте своих матчей, то тогда это плюс ..... а учитывая уровень судейства в Испании в целом, как минимум понять смысл этого можно. Хотя понятно, что для многих это выглядит, как будто Реал недоволен и хочет под себя что то изменить. В теории, если бы другие клубы наоборот присоединились бы, может и сдвиги какие то произошли....
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 18:47
судейство в Ла Лиге это вечная тема для споров
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 18:34
Ждем ответной реакции тв сливочных)
Интересно наблюдать за этим батлом))
112910415
112910415
сегодня в 17:58
империя наносит ответный удар ?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:57
    Scorp689
    Scorp689
    сегодня в 17:41
    По окончании матча 22-го тура против "Эспаньола" из Барселоны (0:1), который прошел 1 февраля, мадридский клуб на своем официальном сайте опубликовал письмо в адрес RFEF с жалобой на действия арбитров, затребовав аудиозапись переговоров между главным арбитром и судьями VAR. После этого большинство клубов Ла Лиги на заседании потребовали наложить санкции на "Реал" из-за жалоб и давления на судей. Позднее клубное телевидение "Реала" раскритиковало решение арбитра в игре 23-го тура против "Атлетико" (1:1).
    drug01
    drug01
    сегодня в 17:38
    Неужели у них такие слабые судьи. Надо им срочно помочь!
    Futurista
    Futurista ответ Варвар7 (раскрыть)
    сегодня в 17:38
    Именем короля)...
    Варвар7
    Варвар7
    сегодня в 17:33
    "В своём обращении «Реал» потребовал полной реорганизации судейской системы в Испании" - Другими словами разогнать всех судей "К едреней фене"...)
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