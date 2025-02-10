В Испании, Англии и Турции кризис в футбольном судействе. Виновные привычно бездействуют

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вчера, 20:25

Новый гол из офсайда и левое пенальти.

Виноваты Инфантино, Чеферин и Коллина

На местах есть люди, давно заслужившие отставку, вроде бывшего копа Уэбба. Скандальный судья стал бездарным руководителем английских арбитров. А в мировом масштабе ничего не делают с деградацией уровня судейства главы ФИФА , УЕФА и Комитета арбитров Пьерлуиджи Коллина. Миллионные зарплаты у каждого из тройки. И нулевое желание делать футбол чище. Чиновники проигнорировали все коррупционные скандалы в судействе последних лет.

Чеферин с Инфантино всегда уходят от вопросов о продажных арбитрах, ссылаясь на независимость судейских комитетов. Тяжело поверить, что в авторитарных организациях, где на выборах по одному кандидату, президенты УЕФА и ФИФА ничего не решают. Как минимум у них есть миллиарды евро, чтобы плотно заняться воспитанием новых арбитров для главных лиг планеты. Ведь именно клубы оттуда приносят те самые миллиарды. Ситуация дошла до абсурда.

Все видят, что кризис рефери как пандемия. Даже в маленьких странах, вроде Греции, официальные представители известных организаций не вмешиваются. Хотя всем понятно, что в греческом футболе много бандитского. Нет правосудия – нет дисциплины. В конце 2023-го греческие арбитры угрожали бойкотом, ведь дошли до терроризма. Судьям поджигали дома и автомобили. Взорвали магазин одного из арбитров. Были попытки физических атак после матчей.

Угрозы расправы в социальных сетях никто не считает, их тысячи. Если безумие не остановили по закону, то похожими методами можно заставить арбитра ошибаться в пользу одного из клубов? Ситуация давно вышла из-под контроля. Оздоев, Ловрен и другие футболисты ПАОКа отстранены за потасовку с фанатами АЕКа. По версии Магомеда, во всём виновата другая сторона. Президент АЕКа орал в раздевалке ПАОКа, а фанаты соперника ждали у автобуса.

Как показывает видео, не сдержался тренер Луческу. Сын Мирчи заставил открыть двери автобуса и набросился на фанатов АЕКа, которые его оскорбляли. Затем выскочили игроки. Где нет правосудия – нет порядка. Что Чеферин с Инфантино сделали, чтобы защитить греческих арбитров в прошлом? Ничего. Как расследовали возможную коррупцию в греческом футболе? Никак. В результате все друг друга ненавидят и бросаются, ведь у многих взрывной характер.

Английские судьи закрепились на дне

Даже без любителя тяжелых наркотиков Дэвида Кута хватает циркачей. Впервые за сорок один год в пятом раунде Кубка Англии не будет одновременно «Ливерпуля», «Арсенала», «Тоттенхэма» и «Челси». Зато будет «Манчестер Юнайтед», который прошел «Лестер» после гола из офсайда. Помощники арбитров так разленились, полагаясь на систему определения офсайдов, что не заметили позицию Магуайра. А в Кубке Англии VAR лишь с пятого раунда.

Ещё один пример слабости английских рефери – фолы Ван Дейка. Вирджил уважаемый защитник и прекрасный футболист. Только в 33 года растерял резкость. Из-за этого в текущем сезоне бьет соперников локтями и наступает на них ногами намного чаще. А вторые желтые карточки и удаления Ван Дейк не получает. Арбитры словно не видят очевидные фолы капитана «Ливерпуля». Это не левые пенальти, конечно, но отсылка к нулевому авторитету рефери.

Английских рефери не уважают, что ведёт к наглым нарушениям правил. Ван Дейк прекрасно знает, что делает. Пользуется трусостью арбитров. У пугливых рефери нет последовательности, ведь несколько удалений игроков «Арсенала» – пример из другой крайности. Рефери могли поступить мудрее, но у них с тренером Артетой взаимная нелюбовь. Так формируется предвзятость. Одни рефери ненавидят «Ливерпуль», а другие с детства болеют за «Манчестер Юнайтед».

В итоге бездарный арбитраж в АПЛ . После того, что творят английские арбитры, даже их привычно слабые коллеги из Испании кажутся невинными младенцами. Но поскольку «Реал» дико популярен, то обсуждают один эпизод с жестоким подкатом сзади против Мбаппе. Но игнорируют случаи, когда Беллингем с напарниками сами нарывались на удаления. Кризис в испанском судействе не стал сюрпризом. Удивляет, что наступил так поздно лишь после атаки Переса.

В турецком футболе не наводят порядок

Глава государства Эрдоган то вспоминает юность – его просматривал «Фенербахче», то теряет интерес к футболу. У турецких фанатов религиозное отношение к матчам. Опасно соваться, всем не угодишь. Но когда соратник турецкого лидера с громилой ногами пинал арбитра прямо на поле, то Эрдогану пришлось прийти в больницу к рефери. Речь об одном из множества скандалов с судьями в Турции. Согласно популярной теории заговора, арбитры продажнее некуда.

На днях взбесился руководитель клуба «Адана Демиспор», где раньше числился Дзюба. Главный аутсайдер приехал в Стамбул к лидеру Супер-Лиги. На 11-й минуте матча Осимхен отвлек опекуна, а Мертенс ворвался в штрафную площадь. Защитник поставил мяч на землю, а бельгиец нагло симулировал нарушение правил. Дрис сам зацепился за ногу соперника. На 100 % не пенальти. Судья посчитал иначе, Альваро Мората реализовал приговор за новый клуб.

Дальше не выдержали нервы у директора «Адана Демиспор», увел команду с поля и отказался вернуться. В лиге, где у арбитров есть мастерство и авторитет, такого не бывает. Во-первых, не выдумывают пенальти. Во-вторых, авторитетный рефери уговорит не глупить. Теперь клуб «Адана Демиспор» получит техническое поражение, а директор подал в отставку. Моуриньо, разумеется, тоже имел конфликты с арбитрами из Турции, работая на «Фенербахче».