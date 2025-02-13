В Кубке Англии появится система полуавтоматического определения офсайдов

1739453549

сегодня, 16:32

Английская футбольная ассоциация объявила о внедрении системы видеопомощи арбитру (ВАР) во всех матчах 5-го раунда Кубка Англии.

Ранее данная технология не применялась на этапах турнира до этого момента. Вдобавок, арбитры будут информировать зрителей на стадионе о результатах проверки спорных эпизодов.

В следующем раунде Кубка Англии также будет использована полуавтоматическая система определения офсайда (SAOT).

Система, успешно прошедшая тестирование, впервые будет применена в официальных играх в Англии. Планируется, что к концу сезона SAOT будет внедрена и в матчах английской Премьер-лиги.