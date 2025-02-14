Раньери: «Арбитр угрожал карточками одним, раздавал их другим»

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери выразил своё недовольство судейством по итогам первого стыкового матча Лиги Европы против «Порту» (1:1).
Чего я не могу понять, так это как возможно, что господин Розетти, которого весь мир знает как порядочного и абсолютно честного человека, отправляет в Порту арбитра, у которого в 22 матчах команды-гости смогли добиться только девяти ничьих? Все остальные игры завершились победами хозяев.
Несмотря на безупречную репутацию господина Розетти, вызывает вопрос, был ли он осведомлен о подобной статистике арбитра? В обстановке, накаленной страстями болельщиков, судья поддался давлению трибун. Это вызывает серьезные сомнения в его объективности. Он избирательно раздавал предупреждения игрокам, словно ожидая провокации в штрафной площади, чтобы отдать победу хозяевам поля. Такая предвзятость стала причиной раздражения игроков, которые справедливо возмущены подобным отношением.