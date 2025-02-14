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Раньери: «Арбитр угрожал карточками одним, раздавал их другим»

вчера, 08:24
ПортуЛоготип футбольный клуб Порту1 : 1Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери выразил своё недовольство судейством по итогам первого стыкового матча Лиги Европы против «Порту» (1:1).

Чего я не могу понять, так это как возможно, что господин Розетти, которого весь мир знает как порядочного и абсолютно честного человека, отправляет в Порту арбитра, у которого в 22 матчах команды-гости смогли добиться только девяти ничьих? Все остальные игры завершились победами хозяев.

Несмотря на безупречную репутацию господина Розетти, вызывает вопрос, был ли он осведомлен о подобной статистике арбитра? В обстановке, накаленной страстями болельщиков, судья поддался давлению трибун. Это вызывает серьезные сомнения в его объективности. Он избирательно раздавал предупреждения игрокам, словно ожидая провокации в штрафной площади, чтобы отдать победу хозяевам поля. Такая предвзятость стала причиной раздражения игроков, которые справедливо возмущены подобным отношением.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 08:42
старенький уже тренер, раздражительный ...
Варвар7
Варвар7
вчера в 08:35
Клаудио, ну вот вам ещё одна мотивация, для настроя на ответную игру.
Гость
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