«Милан» подаст жалобу на судейство в матче с «Эмполи»

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сегодня, 18:07

В 24-м туре Серии А «Милан» одержал победу над клубом «Эмполи» со счетом 2:0.

В ходе матча защитник «россонери» Фикайо Томори был удалён с поля после получения двух предупреждений, второе из которых было связано с фолом на игроке «Эмполи» Лоренцо Коломбо.

Стоит отметить, что Коломбо мог находиться в положении вне игры. Игрок «Эмполи» Лука Марьянуччи был удалён с поля напрямую за удар пяткой в пах Сантьяго Хименеса из «Милана».

Советник владельцев «Милана» заявил о намерении клуба обратиться в Итальянскую ассоциацию судей (AIA).