«Милан» подаст жалобу на судейство в матче с «Эмполи»

В 24-м туре Серии А «Милан» одержал победу над клубом «Эмполи» со счетом 2:0.
В ходе матча защитник «россонери» Фикайо Томори был удалён с поля после получения двух предупреждений, второе из которых было связано с фолом на игроке «Эмполи» Лоренцо Коломбо.
Стоит отметить, что Коломбо мог находиться в положении вне игры. Игрок «Эмполи» Лука Марьянуччи был удалён с поля напрямую за удар пяткой в пах Сантьяго Хименеса из «Милана».
Советник владельцев «Милана» Златан Ибрагимович заявил о намерении клуба обратиться в Итальянскую ассоциацию судей (AIA).