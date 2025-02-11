Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоИталия. Серия А 2024/2025

«Милан» подаст жалобу на судейство в матче с «Эмполи»

сегодня, 18:07
ЭмполиЛоготип футбольный клуб Эмполи0 : 2Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

В 24-м туре Серии А «Милан» одержал победу над клубом «Эмполи» со счетом 2:0.

В ходе матча защитник «россонери» Фикайо Томори был удалён с поля после получения двух предупреждений, второе из которых было связано с фолом на игроке «Эмполи» Лоренцо Коломбо.

Стоит отметить, что Коломбо мог находиться в положении вне игры. Игрок «Эмполи» Лука Марьянуччи был удалён с поля напрямую за удар пяткой в пах Сантьяго Хименеса из «Милана».

Советник владельцев «Милана» Златан Ибрагимович заявил о намерении клуба обратиться в Итальянскую ассоциацию судей (AIA).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Ла Лига обратилась в дисциплинарный комитет из-за жалобы «Реала» на судей
Сегодня, 17:29
В Испании, Англии и Турции кризис в футбольном судействе. Виновные привычно бездействуют
Вчера, 20:25Roman Novikov в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии2
Клубное ТВ «Реала»: «Соревноваться в грязной лиге Негрейры — отвратительно»
09 февраля
ОфициальноСтало известно, кто рассудит решающие матчи Зимнего кубка РПЛ
09 февраля
Флик: «Порой было бы полезно пообщаться с рефери»
08 февраля
Глава Ла Лиги раскритиковал «Реал» после заявления о судействе
06 февраля
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 19:10
да уж! а интер вчера вообще гол после аута забил, который арбитр не заметил! вопрос-зачем ВАР если его использовать ограниченно!?
Варвар7
Варвар7
сегодня в 18:17
Была бы такая возможность Златан бы и сам разобрался...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 