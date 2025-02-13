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Гасперини недоволен судейством в матче с «Брюгге»

сегодня, 09:47
БрюггеЛоготип футбольный клуб Брюгге2 : 1Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини выразил своё недовольство действиями арбитра после поражения команды в первом стыковом матче Лиги чемпионов против «Брюгге» (1:2).

Очевидно, мы заразили этим и Европу, но настоящая трагедия в том, что сам футбол загрязняется. Если послушать игроков и тренеров, у нас совсем другое представление о том, что считается фолом. Трагедия в том, что сейчас все стремятся симулировать нарушения, пытаясь вынудить арбитра наказать соперника или назначить пенальти. Футбол движется в направлении, которое абсолютно несовместимо с его первоначальными принципами. Необходимо принять данную реальность, но, к сожалению, я сам уже не могу разобраться в правилах, и это вызывает у меня глубокое беспокойство.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
сегодня в 11:38
Плохому танцору судьи мешают.
112910415
112910415
сегодня в 11:30
всё смешалось в футбольном доме
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:13
Да пенка в конце вообще глупая. Но и на победу Аталанта явно не наиграла. Должны себя винить в первую очередь
Scorp689
Scorp689
сегодня в 09:49
Футбол стал большой коммерцией, романтика пропала...
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:49
Проиграли,помалкивал бы уже,играть надо было.
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