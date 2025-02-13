Гасперини недоволен судейством в матче с «Брюгге»

Главный тренер «Аталанты» выразил своё недовольство действиями арбитра после поражения команды в первом стыковом матче Лиги чемпионов против «Брюгге» (1:2).

Очевидно, мы заразили этим и Европу, но настоящая трагедия в том, что сам футбол загрязняется. Если послушать игроков и тренеров, у нас совсем другое представление о том, что считается фолом. Трагедия в том, что сейчас все стремятся симулировать нарушения, пытаясь вынудить арбитра наказать соперника или назначить пенальти. Футбол движется в направлении, которое абсолютно несовместимо с его первоначальными принципами. Необходимо принять данную реальность, но, к сожалению, я сам уже не могу разобраться в правилах, и это вызывает у меня глубокое беспокойство.