Гасперини: «Лукман — один из худших пенальтистов»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини выразил недовольство игрой нападающего Адемолы Лукмана, который не забил пенальти на 61-й минуте ответного матча плей-офф Лиги чемпионов УЕФА против «Брюгге» (1:3, общий счёт 2:5).
Лукман мог сократить отставание в счёте до одного гола — на тот момент итальянцы уже уступали 1:3.
Адемола Лукман — один из худших пенальтистов, которых я когда-либо видел. Он хотел пробить пенальти после забитого гола, но забрал мяч, несмотря на то что Ретеги и де Кетеларе могли исполнить «удар с точки».