Гасперини: «Лукман — один из худших пенальтистов»

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19 февраля 2025, 09:49

Главный тренер «Аталанты» выразил недовольство игрой нападающего , который не забил пенальти на 61-й минуте ответного матча плей-офф Лиги чемпионов УЕФА против «Брюгге» (1:3, общий счёт 2:5).

Лукман мог сократить отставание в счёте до одного гола — на тот момент итальянцы уже уступали 1:3.