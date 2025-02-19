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Гасперини: «Лукман — один из худших пенальтистов»

19 февраля 2025, 09:49
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)1 : 3Логотип футбольный клуб БрюггеБрюггеМатч завершен

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини выразил недовольство игрой нападающего Адемолы Лукмана, который не забил пенальти на 61-й минуте ответного матча плей-офф Лиги чемпионов УЕФА против «Брюгге» (1:3, общий счёт 2:5).

Лукман мог сократить отставание в счёте до одного гола — на тот момент итальянцы уже уступали 1:3.

Адемола Лукман — один из худших пенальтистов, которых я когда-либо видел. Он хотел пробить пенальти после забитого гола, но забрал мяч, несмотря на то что Ретеги и де Кетеларе могли исполнить «удар с точки».

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Все комментарии
112910415
112910415
19 февраля в 12:24
это нервный срыв у тренера !
Маг_тм
Маг_тм
19 февраля в 12:19
Это он на эмоциях. Вот его захейтят сейчас
Датак
Датак
19 февраля в 12:07
Последние матчи аталанты доказывают,что они просто были лучше готовы к началу сезона.
Qumbo
Qumbo
19 февраля в 11:02
Не нашел других крайних что ли?
A.S.A
A.S.A
19 февраля в 10:17
Решил глянуть статистику Лукмана. За время выступления в Аталанте, он бил пенальти 5 раз, промахнулся однажды (вчера)! Некрасиво так говорить синьер Гасперини!
shlomo
shlomo
19 февраля в 10:09
Во как... оказывается в проигрыше не тренер виноват, а игроки...
ksy954kd545v
ksy954kd545v
19 февраля в 10:05
ну уж кому-кому, но не физруку Гасперини критиковать игрока, который и так вернул его горе-команду в игру
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
19 февраля в 09:53
А Гасперини чё..., не даёт перед матчем установку, кто, в случае чего, бьёт в игре пенальти ?! Значит это тренерский косяк. Пусть не сваливает на пацана...
sihafazatron
sihafazatron
19 февраля в 09:51
Нашел "козла отпущения"??? Некрасиво это....
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