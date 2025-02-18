Роджерс: «У нас есть лишь один шанс, необходимо играть без страха»

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс перед ответным стыковым матчем Лиги чемпионов против «Баварии» дал комментарий касательно настроя на поединок. В первой встрече победу одержали мюнхенцы (2:1).
Когда достигаешь такого уровня, необходимо играть без страха. Мы хотим быть уверенным в том, что приложим все усилия, даже если не победим.
У нас есть лишь один шанс. Мы должны быть умными, сообразительными и храбрыми в этой игре.
И если у нас получится, то докажем, что все возможно, как и показывает история спорта.
желание выиграть с любой ценой надо было показать в первом матче.
бороться за каждый мяч, с мясом вырывать его у немцев, атаковать,
бить с любой точки.
а что мы видели в Глазго?
твои кельты старательно противостояли немцам без агрессии, без напора и давления. сама игра была стерильная))) да такая, что игроками обеих команд не было получено ни одного (!!!) предупреждения.
такие матчи Бавария спокойно выиграет за счет разницы в классе игроков.
не напрягаясь особо. это ведь Селтик не показал бойцовский характер биться только за победу. просто вышли играть с приятелями из Мюнхена.
желание выиграть с любой ценой надо было показать в первом матче.
бороться за каждый мяч, с мясом вырывать его у немцев, атаковать,
бить с любой точки.
а что мы видели в Глазго?
твои кельты старательно противостояли немцам без агрессии, без напора и давления. сама игра была стерильная))) да такая, что игроками обеих команд не было получено ни одного (!!!) предупреждения.
такие матчи Бавария спокойно выиграет за счет разницы в классе игроков.
не напрягаясь особо. это ведь Селтик не показал бойцовский характер биться только за победу. просто вышли играть с приятелями из Мюнхена.