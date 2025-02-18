Роджерс: «У нас есть лишь один шанс, необходимо играть без страха»

Главный тренер «Селтика» перед ответным стыковым матчем Лиги чемпионов против «Баварии» дал комментарий касательно настроя на поединок. В первой встрече победу одержали мюнхенцы (2:1).

Когда достигаешь такого уровня, необходимо играть без страха. Мы хотим быть уверенным в том, что приложим все усилия, даже если не победим.

У нас есть лишь один шанс. Мы должны быть умными, сообразительными и храбрыми в этой игре.

И если у нас получится, то докажем, что все возможно, как и показывает история спорта.