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Роджерс: «У нас есть лишь один шанс, необходимо играть без страха»

вчера, 08:57
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 1Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)СелтикМатч завершен

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс перед ответным стыковым матчем Лиги чемпионов против «Баварии» дал комментарий касательно настроя на поединок. В первой встрече победу одержали мюнхенцы (2:1).

Когда достигаешь такого уровня, необходимо играть без страха. Мы хотим быть уверенным в том, что приложим все усилия, даже если не победим.

У нас есть лишь один шанс. Мы должны быть умными, сообразительными и храбрыми в этой игре.

И если у нас получится, то докажем, что все возможно, как и показывает история спорта.

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Все комментарии
54dtxw75vcmy
54dtxw75vcmy
вчера в 13:01
Шансов нет. Уж слишком разный уровень.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:05
много слов, Роджерс!
желание выиграть с любой ценой надо было показать в первом матче.
бороться за каждый мяч, с мясом вырывать его у немцев, атаковать,
бить с любой точки.
а что мы видели в Глазго?
твои кельты старательно противостояли немцам без агрессии, без напора и давления. сама игра была стерильная))) да такая, что игроками обеих команд не было получено ни одного (!!!) предупреждения.
такие матчи Бавария спокойно выиграет за счет разницы в классе игроков.
не напрягаясь особо. это ведь Селтик не показал бойцовский характер биться только за победу. просто вышли играть с приятелями из Мюнхена.
112910415
112910415
вчера в 10:38
баварцы не дадут шансов !
adekvat
adekvat
вчера в 10:37
Проити дальше не реально, но что биться Селтик будет до конца это точно.
9tvubjyb8fz6
9tvubjyb8fz6
вчера в 10:02
Нужно отдать все силы и выиграть у Баварии.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:47
Уже нечего терять в принципе))
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:01
Ну , что ж Брендан , настрой правильный - покажите хороший футбол...
shlomo
shlomo
вчера в 08:52
Шансы на успех есть всегда...Селтик на один матч может прыгнуть выше головы.
Гость
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