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Гвардиола: «В игре может быть что угодно, надо хотя бы напугать „Реал“»

19 февраля 2025, 08:20
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола объяснил возникшие у «Манчестер Сити» проблемы.

Мы всегда были машиной. Мы можем проиграть на 94-й минуте, но мы восемь лет были машиной, каждые три дня. Никто не добивался подобного в Англии. Никто в истории. Возможно, дело в Родри – он, безусловно, является одним из лучших игроков мира. Я завоевал «требл» с «Барселоной», но мог ли я этого добиться без Месси? В отдельно взятом матче произойти может что угодно. Я знаю, что произошло в этом сезоне. Мы могли проиграть 0:3, а в другие годы мы приехали бы с преимуществом в семь мячей. Посмотрим, сможем ли мы завтра все изменить. Надо сыграть в футбол, надо подправить некоторые детали и хотя бы напугать «Реал».

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
19 февраля в 22:13
Пугать? Не помешало бы для начало без брака, ошибок сыграть в обороне своей....
Шишанутый
Шишанутый
19 февраля в 14:31
Хотел на пугать но будет пукать лысый шарлатан.💩 А пугать будет Холанд воробьев над стадионом своими не точными ударами. ⚽😂
goalaktika
goalaktika
19 февраля в 13:29
Напугать Реала точно не получится. Даже у Пепа.
Уж слишком большой монстр и он будет биться все 90+ минут
Маг_тм
Маг_тм
19 февраля в 12:22
В Реале те еще Дембеля) напугать их точно не сможете, обыграть да.
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
19 февраля в 11:05
Позвони Флику.. Он знает как пугать Реал на Бернабеу.. 🤭🤣
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ shur (раскрыть)
19 февраля в 10:37
Лол) Он косплеит "Страх и ненависть в Лас Вегасе"?)
shur
shur
19 февраля в 10:20
...да нет, выпуститие Джека Грилиша - трезвым! Шутка конечно, здоровья парню!!!
Comentarios
Comentarios ответ Варвар7 (раскрыть)
19 февраля в 10:16
Скушали серого козлята
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
19 февраля в 09:42, ред.
Фактор первого гола будет главным. Можно напугать, можно разгромить, а можно и обос*аться...

Ладно... Поставлю на Сити.
62ek68547n6z
62ek68547n6z
19 февраля в 09:22
Как-то в Сити не очень верится, под каток не попасть бы.
112910415
112910415
19 февраля в 09:16
и напугать-то можно, не надолго ...
а дальше, а потом ?
adekvat
adekvat
19 февраля в 08:50
Гвардиола готовит команду.
Strashniy
Strashniy
19 февраля в 08:50
Одни воспоминания, а реальность не радужная.
STVA 1
STVA 1
19 февраля в 08:43
Реал слишком опытный клуб чтобы его пугать
s4859t2zrxpf
s4859t2zrxpf
19 февраля в 08:43
Это Реал напугает надолго.
Comentarios
Comentarios
19 февраля в 08:42
Скажу коротко на Сити не поставлю
Варвар7
Варвар7
19 февраля в 08:38
ЭЭЭЭЭЭЭЭЭ !!!))))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
19 февраля в 08:35
Лишь бы без судейских ошибок прошел матч. Слишком много стало пожарных машин Реала поливают судей)))
75mqcuky56w8
75mqcuky56w8
19 февраля в 08:27
Ждём результативной игры
sihafazatron
sihafazatron
19 февраля в 08:26, ред.
Напугать их забитыми мячами если только)))
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