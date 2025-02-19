Гвардиола: «В игре может быть что угодно, надо хотя бы напугать „Реал“»

Главный тренер «Манчестер Сити» объяснил возникшие у «Манчестер Сити» проблемы.

Мы всегда были машиной. Мы можем проиграть на 94-й минуте, но мы восемь лет были машиной, каждые три дня. Никто не добивался подобного в Англии. Никто в истории. Возможно, дело в Родри – он, безусловно, является одним из лучших игроков мира. Я завоевал «требл» с «Барселоной», но мог ли я этого добиться без Месси? В отдельно взятом матче произойти может что угодно. Я знаю, что произошло в этом сезоне. Мы могли проиграть 0:3, а в другие годы мы приехали бы с преимуществом в семь мячей. Посмотрим, сможем ли мы завтра все изменить. Надо сыграть в футбол, надо подправить некоторые детали и хотя бы напугать «Реал».