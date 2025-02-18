Слот: «Надеюсь, Рэшфорд проявит себя в „Астон Вилле“»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высоко отозвался о нападающем «Астон Виллы» Маркусе Рэшфорде. Права на футболиста принадлежат «Манчестер Юнайтед».
Впервые я увидел Маркуса Рэшфорда вживую во время нашего предсезонного тура по США. Я был очень впечатлен его скоростью.
У него хороший рост, ему комфортно при игре с мячом. Я надеюсь, что он проявит это в «Вилле», но, разумеется, не в матче против нас.
Я буду очень удивлен, если футболист такого класса не продемонстрирует этого в ближайшие месяцы.
Пау Торрес, Мэтью Кэш, Эзри Конца на травме. Росс Баркли травмирован давно.
Леон Бейли и Камара под вопросом.
у Ливерпуля Гомес и Гакпо.
Пау Торрес, Мэтью Кэш, Эзри Конца на травме. Росс Баркли травмирован давно.
Леон Бейли и Камара под вопросом.
у Ливерпуля Гомес и Гакпо.
а Рэшфорду без разницы, кому забивать.
если конечно. ему без разницы на футбол
а Рэшфорду без разницы, кому забивать.
если конечно. ему без разницы на футбол
И все учат,советают, предрекают, только не у всех это получается!
Один десятигривенный нам знаком,еле выгнали!!!!!!!!!!!!!
И все учат,советают, предрекают, только не у всех это получается!
Один десятигривенный нам знаком,еле выгнали!!!!!!!!!!!!!