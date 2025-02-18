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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Слот: «Надеюсь, Рэшфорд проявит себя в „Астон Вилле“»

вчера, 15:52

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высоко отозвался о нападающем «Астон Виллы» Маркусе Рэшфорде. Права на футболиста принадлежат «Манчестер Юнайтед».

Впервые я увидел Маркуса Рэшфорда вживую во время нашего предсезонного тура по США. Я был очень впечатлен его скоростью.

У него хороший рост, ему комфортно при игре с мячом. Я надеюсь, что он проявит это в «Вилле», но, разумеется, не в матче против нас.

Я буду очень удивлен, если футболист такого класса не продемонстрирует этого в ближайшие месяцы.

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17 февраля
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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:12
Астон Вилла играет дома, но команда обессилена.
Пау Торрес, Мэтью Кэш, Эзри Конца на травме. Росс Баркли травмирован давно.
Леон Бейли и Камара под вопросом.
у Ливерпуля Гомес и Гакпо.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:09
легкие матчи кончились. теперь каждый матч как плей-офф.
а Рэшфорду без разницы, кому забивать.
если конечно. ему без разницы на футбол
shur
shur
вчера в 16:45, ред.
...голландцев эспертов,тренеров,игроков в Англии как грязи...!
И все учат,советают, предрекают, только не у всех это получается!
Один десятигривенный нам знаком,еле выгнали!!!!!!!!!!!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:42
Слот, готовься к серебру, чудес не бывает, фарт закончился
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:36
Конечно проявит, только вот с какой стороны?)))
37hbvxeu6zhj
37hbvxeu6zhj
вчера в 16:19
Все ждём что Рэшфорд вернётся
Гость
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