Слот: «Надеюсь, Рэшфорд проявит себя в „Астон Вилле“»

Главный тренер «Ливерпуля» высоко отозвался о нападающем «Астон Виллы» . Права на футболиста принадлежат «Манчестер Юнайтед».

Впервые я увидел Маркуса Рэшфорда вживую во время нашего предсезонного тура по США . Я был очень впечатлен его скоростью.

У него хороший рост, ему комфортно при игре с мячом. Я надеюсь, что он проявит это в «Вилле», но, разумеется, не в матче против нас.

Я буду очень удивлен, если футболист такого класса не продемонстрирует этого в ближайшие месяцы.