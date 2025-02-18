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Невилл: «Каждый футболист „Тоттенхэма“ попал бы в стартовый состав МЮ»

вчера, 10:54
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл после матча «дьяволов» с «Тоттенхэмом» (0:1) сравнил составы команд.

Бруну мог бы попасть в состав «Тоттенхэма». Возможно, еще Амад Диалло. Но, по правде сказать, если бы стоял выбор между Амадом и Кулусевски, то я бы выбрал Деяна.

Каждый игрок «Тоттенхэма», за исключением, наверное, одного, лучше, чем каждый футболист «Манчестер Юнайтед». И это не просто эмоции. Мы это уже прошли.

Очень жаль, что «Манчестер Юнайтед» сейчас в таком состоянии. Но находились ли эти игроки на таком уровне, когда их приобрели? Нет. Это то, что с ними случилось в этом клубе. Мы видели, как футболисты вновь расцветали в других коллективах.

Увольнения за пределами поля и неопределенность на поле – это то, что мы сейчас видим в МЮ.

Надеюсь, в ближайшие годы Рубену Амориму дадут время построить успешную команду. Но каждый футболист «Тоттенхэма» попал бы в стартовый состав «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:17, ред.
Поплакал Фердинанд, поплакал Каррагер, поплакал Оуэн, теперь и Невилл поплакал. На очереди Руни, Кин, Шерингем и Кантона...

P.S. А воз и ныне там.
Датак
Датак ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 12:09
Он и парировал,сразу сказав,что всего пару человек попали бы в основу шпор
lotsman
lotsman
вчера в 11:54
"......И тут Остапа понесло......" )
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:31
На эмоциях он преувеличил ситуацию... :)
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:23
Невилл: «Каждый футболист „Тоттенхэма“ попал бы в стартовый состав МЮ» - Тут можно и спокойно парировать -"Каждый футболист МЮ попал бы в стартовый состав Тоттенхэма...)
pxf77ugknfws
pxf77ugknfws
вчера в 11:14
Не понятно только одно, почему же Тоттенхэм не блещет.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 11:02
Попасть в стартовый состав клуба с 15-го места в турнирной таблице - сомнительное достижение. 🤔
Гость
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