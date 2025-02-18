Невилл: «Каждый футболист „Тоттенхэма“ попал бы в стартовый состав МЮ»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» после матча «дьяволов» с «Тоттенхэмом» (0:1) сравнил составы команд.

Бруну мог бы попасть в состав «Тоттенхэма». Возможно, еще Амад Диалло. Но, по правде сказать, если бы стоял выбор между Амадом и Кулусевски, то я бы выбрал Деяна.

Каждый игрок «Тоттенхэма», за исключением, наверное, одного, лучше, чем каждый футболист «Манчестер Юнайтед». И это не просто эмоции. Мы это уже прошли.

Очень жаль, что «Манчестер Юнайтед» сейчас в таком состоянии. Но находились ли эти игроки на таком уровне, когда их приобрели? Нет. Это то, что с ними случилось в этом клубе. Мы видели, как футболисты вновь расцветали в других коллективах.

Увольнения за пределами поля и неопределенность на поле – это то, что мы сейчас видим в МЮ .

Надеюсь, в ближайшие годы Рубену Амориму дадут время построить успешную команду. Но каждый футболист «Тоттенхэма» попал бы в стартовый состав «Манчестер Юнайтед».