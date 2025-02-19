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Компани: «Мы провели слишком много матчей за последнюю неделю»

19 февраля 2025, 08:55
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 1Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)СелтикМатч завершен

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал ничью с «Селтиком» (1:1) в Лиге чемпионов.

С трудом добытая ничья. Несмотря на это, считаю, что во втором тайме у нас было множество возможностей для того, чтобы забить два-три гола. Контекст важен: мы потратили много сил за последние 6 дней. В итоге мы сохранили 8-очковый отрыв в Бундеслиге и прошли в следующий раунд в Лиге чемпионов. Мы обязательно проанализируем этот матч и извлечем из него выводы. Как я уже говорил, необходимо учитывать контекст: мы сыграли слишком много матчей. Три дня назад мы упорно боролись с «Байером», а шесть дней назад – бились на выезде у «Селтика» за результат, который сегодня оказался для нас очень важным.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ 55hqvug4eapk (раскрыть)
19 февраля в 13:43, ред.
Так все топы и играют примерно одинаково - через *опу.
Нет ни у одной команды стабильности.
112910415
112910415
19 февраля в 12:29
порой нужны сверхусилия !
Capral
Capral
19 февраля в 11:13, ред.
По вчерашней игре, не сказал бы, что помешал плотный график, физически, команда отлично смотрелась. Другое дело, что накапливается моральная усталость. Но понять тренера можно, тем более, сейчас, снова предстоит труднейшая игра с Айнтрахтом.
55hqvug4eapk
55hqvug4eapk
19 февраля в 10:41
График у всех примерно одинаково напряжённый
8zvzuc5wd8nm
8zvzuc5wd8nm
19 февраля в 10:07
Компани довел Баварию до цугундера. Отскочить от Селтика дома на 93-й минуте - это надо уметь
77m7b2bwwb34
77m7b2bwwb34
19 февраля в 09:35
Шёл бы ты уже гулять, физручина черно...окая!
6vt555kmud26
6vt555kmud26
19 февраля в 09:25
Просто недооценили соперника, за что и чуть не получили.
sihafazatron
sihafazatron
19 февраля в 08:58
Но все же Селтик дома нужно побеждать, сколько бы игр не было...
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