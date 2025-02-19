Компани: «Мы провели слишком много матчей за последнюю неделю»

Главный тренер «Баварии» прокомментировал ничью с «Селтиком» (1:1) в Лиге чемпионов.

С трудом добытая ничья. Несмотря на это, считаю, что во втором тайме у нас было множество возможностей для того, чтобы забить два-три гола. Контекст важен: мы потратили много сил за последние 6 дней. В итоге мы сохранили 8-очковый отрыв в Бундеслиге и прошли в следующий раунд в Лиге чемпионов. Мы обязательно проанализируем этот матч и извлечем из него выводы. Как я уже говорил, необходимо учитывать контекст: мы сыграли слишком много матчей. Три дня назад мы упорно боролись с «Байером», а шесть дней назад – бились на выезде у «Селтика» за результат, который сегодня оказался для нас очень важным.