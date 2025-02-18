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Ибрагимович: «Побеждать, приносить титулы – это „Милан“»

вчера, 12:37

Советник владельцев «Милана» Златан Ибрагимович дал комментарий касательно стремления к целям «россонери».

Я победитель, я хочу достигать результата. Я не пытаюсь делать то, что не станет частью истории. И пытаюсь изменить положение, чтобы написать историю. И «Милан» – это клуб, который создает историю.

Все, кто работает в «Милане», стремятся к одному и тому же.

Побеждать, приносить титулы – это «Милан». Если вы посмотрите на историю «Милана» в Лиге чемпионов, то увидите, что этот клуб написал историю турнира. Мы намерены продолжать в том же духе.

Мы подбадриваем тех, кто выходит на поле. Мы – «Милан». И мы должны продолжать добиваться результатов и писать историю.

Матч против «Фейеноорда» [в ответном стыковом поединке Лиги чемпионов] похож на финал.

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Все комментарии
Лейтенант Коломбо 1
Лейтенант Коломбо 1
вчера в 23:02
Проснись вы проиграли финал)))))
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 14:29
Включил режим Авейру... А-ха-ха-ха.. 😄
матос
матос
вчера в 13:20
Ты , носатая футбольная проститутка!!!
Для меня лично , Милан (кузены) --- это эпоха Берлускони и Галлиани , сейчас же это ерунда полная , да и мы примерно такие
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 13:14
Ибра про61онов раздавать, если Милан не побеждать!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:53
Фейнорд то уж должны проходить, а вот дальше будет тяжелее
Гость
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