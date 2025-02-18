Ибрагимович: «Побеждать, приносить титулы – это „Милан“»

Советник владельцев «Милана» дал комментарий касательно стремления к целям «россонери».

Я победитель, я хочу достигать результата. Я не пытаюсь делать то, что не станет частью истории. И пытаюсь изменить положение, чтобы написать историю. И «Милан» – это клуб, который создает историю.

Все, кто работает в «Милане», стремятся к одному и тому же.

Побеждать, приносить титулы – это «Милан». Если вы посмотрите на историю «Милана» в Лиге чемпионов, то увидите, что этот клуб написал историю турнира. Мы намерены продолжать в том же духе.

Мы подбадриваем тех, кто выходит на поле. Мы – «Милан». И мы должны продолжать добиваться результатов и писать историю.

Матч против «Фейеноорда» [в ответном стыковом поединке Лиги чемпионов] похож на финал.