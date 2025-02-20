Петер Шмейхель: «Мне очень нравится Рубен Аморим, он знает, чего хочет»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» высказался о нынешнем положении клуба.

Разумеется, это неприятно. Постепенно, год за годом, мы становимся немного слабее, у нас было много тренеров, но нет руководства сверху.

Мне было особенно жаль Оле-[Гуннара Сульшера]. Он мог бы проделать отличную работу, если бы ему помогли сверху, но у него не было такой возможности.

Но мне очень нравится Рубен [Аморим]. Впервые я уверен, что мы взяли подходящего человека. Он знает, чего хочет. У него великолепные коммуникативные навыки, и он смелый. Он отвечает на все вопросы и производит впечатление очень сильного лидера. Вот что нам нужно.