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Петер Шмейхель: «Мне очень нравится Рубен Аморим, он знает, чего хочет»

вчера, 21:56

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель высказался о нынешнем положении клуба.

Разумеется, это неприятно. Постепенно, год за годом, мы становимся немного слабее, у нас было много тренеров, но нет руководства сверху.

Мне было особенно жаль Оле-[Гуннара Сульшера]. Он мог бы проделать отличную работу, если бы ему помогли сверху, но у него не было такой возможности.

Но мне очень нравится Рубен [Аморим]. Впервые я уверен, что мы взяли подходящего человека. Он знает, чего хочет. У него великолепные коммуникативные навыки, и он смелый. Он отвечает на все вопросы и производит впечатление очень сильного лидера. Вот что нам нужно.

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Все комментарии
shur
shur ответ Comentarios (раскрыть)
сегодня в 00:37
...кому там умирать,Бро?! Они и так как неживые!!!
shur
shur
сегодня в 00:35
...слава Богу на Соккере правильно произносят фамилию Шмейхель,
а не Шмахель (есть и такие крендели!) ....! Вот и Петера черёд дошёл
только правда то одна и к сожалению ,бег на месте...!!!
"Постепенно, год за годом, мы становимся немного слабее, у нас было много тренеров, но нет руководства сверху."
Comentarios
Comentarios
вчера в 23:07
Проблема в другом у МЮ не хотят умирать на поле на расслабоне играют
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 22:52
Согласен, пока что Сульшер был последним из достойных
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:21
Посмотрим как дальше получится у него. пока не очень
Гость
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