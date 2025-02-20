Ямаль оценил вероятность своего перехода в «Реал»

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сегодня, 15:37

Нападающий «Барселоны» ответил на вопрос, возможен ли его переход в «Реал».

Переход в «Реал» в один прекрасный день? Ни за что. Никаких шансов. Невозможно. «Реал» Мадрид — нет.

Напомним, Ямаль — воспитанник «Барселоны». За «сине-гранатовых» он сыграл 83 матча, в которых забил 18 мячей и отдал 22 голевых передачи. Контракт 17-летнего правого вингера с «Барселоной» действует до июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что Ямаль стал амбассадором популярного футбольного симулятора.