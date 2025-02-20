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Ямаль оценил вероятность своего перехода в «Реал»

сегодня, 15:37

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль ответил на вопрос, возможен ли его переход в «Реал».

Переход в «Реал» в один прекрасный день? Ни за что. Никаких шансов. Невозможно. «Реал» Мадрид — нет.

Напомним, Ямаль — воспитанник «Барселоны». За «сине-гранатовых» он сыграл 83 матча, в которых забил 18 мячей и отдал 22 голевых передачи. Контракт 17-летнего правого вингера с «Барселоной» действует до июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что Ямаль стал амбассадором популярного футбольного симулятора.

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Все комментарии
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
сегодня в 16:26
Ямаль отказал , Реал заплакал...
Ну как же без тебя теперь?
112910415
112910415
сегодня в 16:22
ну это стандартно
Capral
Capral ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 16:22
Как говорил Блистательный Б.Новиков, в Бессмертной советской Классике "Тени исчезают в полдень", "Видали мы, таких героев..."
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 16:21
Это понятное дело, не хочет Ла-лигу менять)))
Capral
Capral
сегодня в 16:19
Ой, сразу напомнил мне Глушакова...
🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 16:18
Что этот пере оцененый пацан о себе во зомнил?? Как будто его в Реал кто то зовет. Ты нам не нужен!! Скоро о тебе все забудут как Фати. 👎
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 15:54
Хорошо что рюхает малой что к чему! Лишь бы в один прекрасный день Фигой не оказался...
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 15:52
Ахаха, сомневаюсь, что Родриго сильнее
s3s59jauy3z7
s3s59jauy3z7
сегодня в 15:48
Переход в Реал исключено, ему потом всю спину заплюют
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 15:42
1000 лет ты не нужен) Родриго намного сильнее тебя, на данный момент точно. Посмотрим что будет в будущем, видали мы этих восходящих звездочек, 9 из 10 угасают
rz4eaug66b69
rz4eaug66b69
сегодня в 15:41
Все кратко и ясно, нечего там делать.
Гость
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