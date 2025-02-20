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Ямаль отреагировал на сравнения с Месси

вчера, 17:27

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль высказался о сравнениях с футболистом клуба «Интер Майами» Лионелем Месси.

К счастью, я не первый, кого сравнивают с Лео. Это означает, что у людей срабатывает что-то внутри каждый раз, когда они видят левоногого вингера, или иногда просто левоногого игрока. Я стараюсь оставаться собой.

Разумеется, Месси, и я всегда это говорю, – лучший футболист в истории, и если тебя сравнивают с ним, значит, ты чего-то достиг, но я стараюсь быть собой. Я стараюсь делать то, что могу, и отдавать все силы ради этой футболки.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ ну3га (раскрыть)
вчера в 19:58
И вам спасибо))).
ну3га
ну3га ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:53
На 100% нельзя быть уверенным, да и говорят, что дыма без огня не бывает, тоже слышал всякое, но свечку не держал, конечно. Ничего против геев не имею.
А, значит размерное сравнение, теперь понятно, оригинально...
Что ж, благодарю, вопросов больше нет.
Capral
Capral ответ ну3га (раскрыть)
вчера в 19:49
Глупости всё это, никакой он не дырявый. Это любимый термин, одного из пользователей Соккера.
Почему пистон? Потому что мелкий))). Но это не оскорбление. Если его называют гномом, он же не обижается.
ну3га
ну3га ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:45
Ну был такой в детстве, стрелял из него, но сравнение всё равно не понятно, можно поподробнее? Я без иронии, правда интересно.
Не берусь утверждать, но насколько я знаю, дырявый - это уголовный жаргон, распростанённый на территориях быших ссср, и означает человека - пассивного гомосексуала.
Capral
Capral ответ ну3га (раскрыть)
вчера в 19:39
Пистон, потому что стреляет как пистон в детском пистолетике. А вот почему Рон- дырявый, никак в толк не возьму. Может поясните?
ну3га
ну3га ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:37
Всё никак в толк не возьму, а почему пистон?
Дырявый понятно почему, любитель гузно подставить, а вот про пистона не ясно. Не поясните?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:26
Время всех рассудит - это точно.
69Haya96
69Haya96
вчера в 19:18
Мне понравился ответ Ямаля. Хорошо, что Месси для него не кумир. У него есть своеобразный характер. Быть левоногим футболистом не значит быть похожим на Месси. Конечно, Месси стал эталоном для сравнения, но Ямаль только начал.

У Ламина очень хороший обзор поля, он может делать сложные передачи, но в последнее время стал жадным. Хотя Месси в его возрасте был в этом плане хуже. Ламин еще очень молод и у него много времени для развития.
112910415
112910415
вчера в 18:40
жизнь покажет
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:14
Рано его ещё с кем-то сравнивать
Capral
Capral
вчера в 18:04, ред.
Абсолютно разные футболисты. Пистон- социально-общественный игрок и был им всегда, как когдато Платини. Пистон- командный игрок, плюс, конечно- технарь каких мало, надо признать, способный разогнать атаку, выдать пас и забить.

Ямаль, ну, пока, во всяком случае- больше индивидуалист, часто заигрывающийся с мячом, не замечающий партнеров... Не знаю, как будет в дальнейшем, но на мой взгляд, сейчас, сравнения неуместны. А там посмотрим. Собственно, сейчас же модно способных игроков сразу сравнивать с Месси, вот и этот не исключение. Пока, я вижу в нем талантливого, но влюбленного в себя мальчишку...
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 17:52
Месси : Помыл на свою голову.. 🤭
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