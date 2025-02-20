Ямаль отреагировал на сравнения с Месси

Нападающий «Барселоны» высказался о сравнениях с футболистом клуба «Интер Майами» .

К счастью, я не первый, кого сравнивают с Лео. Это означает, что у людей срабатывает что-то внутри каждый раз, когда они видят левоногого вингера, или иногда просто левоногого игрока. Я стараюсь оставаться собой.

Разумеется, Месси, и я всегда это говорю, – лучший футболист в истории, и если тебя сравнивают с ним, значит, ты чего-то достиг, но я стараюсь быть собой. Я стараюсь делать то, что могу, и отдавать все силы ради этой футболки.