Мамаев: «Конечно, хотелось поиграть в Европе»

Экс-игрок сборной России рассказал о несостоявшемся переходе в «Манчестер Юнайтед». Ранее игрок сообщил, что мог перейти в МЮ из ЦСКА в 2012 году.

Был ли некий момент в карьере, когда, я понял, что карьера в Европе уже не получится? Я, наверное, об этом никогда даже не задумывался. У меня не было такого. Конечно, хотелось поиграть в Европе. В 17-18-19 лет я готов был уехать на любые деньги. Просто в тот момент времени это было, наверное, гораздо тяжелее, чем, может быть, даже сейчас, потому что уровень зарплат был гораздо выше, уровень трансфера был посложнее. Клубы не так охотно продавали молодых, перспективных ребят, которые стабильно играют. Плюс так сложилось, что и в ЦСКА , и в «Краснодаре» я был всем доволен: и контрактными условиями, и всем остальным.