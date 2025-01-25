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Аршавин и Быстров могли перейти в «Спартак» до чемпионата мира-2002

вчера, 17:45

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов рассказал источнику о том, что Андрей Аршавин и Владимир Быстров могли стать футболистами команды до чемпионата мира 2002 года.

Аршавин дебютировал за «Зенит» в 2000 году, Быстров — в 2002‑м. Позже Быстров выступал за «красно-белых» в 2005–2009 годах.

Они только начинали играть в «Зените», точно была возможность подписать их до чемпионата мира‑2002. Но не сошлись в чём‑то в переговорах.

Жалею ли, что не удалось подписать их? Конечно. Это топовые футболисты, которые точно помогли бы «Спартаку» выигрывать трофеи.

В данный момент Аршавин является заместителем председателя правления по спортивному развитию «Зенита».

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Все комментарии
ssspartak
ssspartak
вчера в 19:43
Это не новость. Еще в ту бытность Романцев упоминал о возможностях/невозможностях перехода Аршавина
ABir
ABir
вчера в 19:31
Была возможность подписать их - так можно сказать про любого футболиста, но в условиях не сошлись чего-то.
rn9zyrt428r4
rn9zyrt428r4
вчера в 19:21
Зато с Зенитом УЕФА выиграли, что со Спартаком не случилось бы
urjrhq23nmzt
urjrhq23nmzt
вчера в 19:21
Быстров перешел, а теперь с обидной кличкой ходит по жизни.
Валерыч
Валерыч
вчера в 19:19, ред.
Если бы, да кабы... История не имеет сослагательного наклонения.
В том числе и история футбола. Что свершилось, то уже свершилось.)
Кстати, Аршавина мы всё же можем ещё увидеть в основном составе "Спартака",
правда не Андрея, а Арсения Аршавина (младшего сына Андрея Аршавина), годиков через 6-7..., который сейчас занимается в Академии Спартака и кстати весьма успешно.
aba8c3fhb72k
aba8c3fhb72k
вчера в 19:13
Новость из разряда "слышали и не раз".
Аршавин даже высказывался неоднократно по этой теме и кстати не жалеет, что этот переход не состоялся, скорее всего сгунул бы спартаковской бездне ккк множество игроков и мы бы никогда не увидели наверное лучшего футболиста России в подсоветский период.
Ну, а Быстров стал как Боря Моисеев в женской бане "Свой среди чужих, чужой среди своих".
Такие никогда не будут иметь уважения не у тех и других и даже у нейтральных болельщиков.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:41
А мне тот период запомнился историей с Роланом Гусевым. Он играл за Динамо и был одним из сильнейших правых нападающих. Привлекался в сб. России. Романцев был тогда тренером сборной и готовил команду к ЧМ 2002 в Корее и Японии. И он очень хотел видеть Гусева в Спартаке. Но Ролан уже договорился с ЦСКА и отказал Спартаку. Из-за этого Романцев не взял Гусева в сб. РФ на ЧМ-2002. Зато потом Ролан играл в сборной и на ЧЕ-2004 и потом.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 17:55
Быстров конечно зря ромб целовал, теперь навсегда персона нон-грата в СПб
Гость
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