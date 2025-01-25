Аршавин и Быстров могли перейти в «Спартак» до чемпионата мира-2002

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вчера, 17:45

Бывший спортивный директор московского «Спартака» рассказал источнику о том, что и могли стать футболистами команды до чемпионата мира 2002 года.

Аршавин дебютировал за «Зенит» в 2000 году, Быстров — в 2002‑м. Позже Быстров выступал за «красно-белых» в 2005–2009 годах.

Они только начинали играть в «Зените», точно была возможность подписать их до чемпионата мира‑2002. Но не сошлись в чём‑то в переговорах. Жалею ли, что не удалось подписать их? Конечно. Это топовые футболисты, которые точно помогли бы «Спартаку» выигрывать трофеи.

В данный момент Аршавин является заместителем председателя правления по спортивному развитию «Зенита».