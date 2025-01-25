Аршавин и Быстров могли перейти в «Спартак» до чемпионата мира-2002

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов рассказал источнику о том, что Андрей Аршавин и Владимир Быстров могли стать футболистами команды до чемпионата мира 2002 года.
Аршавин дебютировал за «Зенит» в 2000 году, Быстров — в 2002‑м. Позже Быстров выступал за «красно-белых» в 2005–2009 годах.
Они только начинали играть в «Зените», точно была возможность подписать их до чемпионата мира‑2002. Но не сошлись в чём‑то в переговорах.
Жалею ли, что не удалось подписать их? Конечно. Это топовые футболисты, которые точно помогли бы «Спартаку» выигрывать трофеи.
В данный момент Аршавин является заместителем председателя правления по спортивному развитию «Зенита».
Аршавин даже высказывался неоднократно по этой теме и кстати не жалеет, что этот переход не состоялся, скорее всего сгунул бы спартаковской бездне ккк множество игроков и мы бы никогда не увидели наверное лучшего футболиста России в подсоветский период.
Ну, а Быстров стал как Боря Моисеев в женской бане "Свой среди чужих, чужой среди своих".
Такие никогда не будут иметь уважения не у тех и других и даже у нейтральных болельщиков.
Аршавин даже высказывался неоднократно по этой теме и кстати не жалеет, что этот переход не состоялся, скорее всего сгунул бы спартаковской бездне ккк множество игроков и мы бы никогда не увидели наверное лучшего футболиста России в подсоветский период.
Ну, а Быстров стал как Боря Моисеев в женской бане "Свой среди чужих, чужой среди своих".
Такие никогда не будут иметь уважения не у тех и других и даже у нейтральных болельщиков.
В том числе и история футбола. Что свершилось, то уже свершилось.)
Кстати, Аршавина мы всё же можем ещё увидеть в основном составе "Спартака",
правда не Андрея, а Арсения Аршавина (младшего сына Андрея Аршавина), годиков через 6-7..., который сейчас занимается в Академии Спартака и кстати весьма успешно.
В том числе и история футбола. Что свершилось, то уже свершилось.)
Кстати, Аршавина мы всё же можем ещё увидеть в основном составе "Спартака",
правда не Андрея, а Арсения Аршавина (младшего сына Андрея Аршавина), годиков через 6-7..., который сейчас занимается в Академии Спартака и кстати весьма успешно.