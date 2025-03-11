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Рэтклифф заявил, что новый стадион МЮ станет величайшим в мире

вчера, 23:44

Владелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф высказал мнение, что строящийся стадион клуба станет лучшим в мире.

В сегодняшнем заявлении «Манчестер Юнайтед» было объявлено о начале строительства нового стадиона на 100 тысяч зрителей, стоимость которого составит 2 миллиарда фунтов стерлингов.

Сегодня начинается невероятно захватывающее путешествие к созданию величайшего стадиона в мире. Наш нынешний стадион великолепно служил нам на протяжении 115 лет, но он отстал от лучших арен мирового спорта.

Я считаю, что север Англии заслуживает стадион, на котором сможет играть сборная Англии и где можно будет проводить финал Лиги чемпионов. Мы построим культовый футбольный стадион.

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Все комментарии
Vincent Van Gogh
Vincent Van Gogh
сегодня в 12:47, ред.
Это не стадион, а шатёр какой то.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:13
Лучше бы командой занялся,чем стадионом !
Barcelona
Barcelona
сегодня в 08:09
Величайший стадион уже реконструктируют в Барселоне!
galem72
galem72
сегодня в 07:39
Громкие слова, не более. В таких случаях, нужно сначала сделать, а уже потом хвастаться. Ещё сто раз всё может пойти не по плану, потому что это реконструкция, а не стройка нового стадиона. Такое всегда влечёт за собой кучу скрытых проблем, которые невозможно решить заранее, а только исправлять по факту, а это время и трудозатраты.
112910415
112910415
сегодня в 05:34
фиг с ним, с футболом ... зато построим красиво ! )
STADIÓN ČSSR
STADIÓN ČSSR
вчера в 23:59
уже был "величайший" в мире Сен-дени, знаем
He Э Г О ИС T
He Э Г О ИС T
вчера в 23:56
Зачем городу, в котором пол ляма жителей такой стадион?. 🤔.. Мышей разводить?.. 🤭
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 23:45, ред.
Кому нужны эти заявления, стройте а там посмотрим. Титаник тоже был лучшим кораблём в мире. Пусть лучше стадион скажет сам за себя что он лучший. Похоже что руководство МЮ пытается отвлечь общественность от глубочайшего кризиса команды
Гость
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