Рэтклифф заявил, что новый стадион МЮ станет величайшим в мире

Владелец «Манчестер Юнайтед» высказал мнение, что строящийся стадион клуба станет лучшим в мире.

В сегодняшнем заявлении «Манчестер Юнайтед» было объявлено о начале строительства нового стадиона на 100 тысяч зрителей, стоимость которого составит 2 миллиарда фунтов стерлингов.

Сегодня начинается невероятно захватывающее путешествие к созданию величайшего стадиона в мире. Наш нынешний стадион великолепно служил нам на протяжении 115 лет, но он отстал от лучших арен мирового спорта.

Я считаю, что север Англии заслуживает стадион, на котором сможет играть сборная Англии и где можно будет проводить финал Лиги чемпионов. Мы построим культовый футбольный стадион.