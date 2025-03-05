Стали известны сроки строительства нового стадиона «Милана» и «Интера»

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сегодня, 11:33

Во вторник «Милан» и «Интер» должны были направить в городской муниципалитет предложение и экономический план относительно нового стадиона и прилегающей территории.

Основная идея заключается в том, чтобы начать работы по строительству в 2027 году и завершить их в 2030-м. Стадион будет иметь 71 500 мест, предположительный размер инвестиций — более 1 миллиарда евро.

Новая арена должна появиться на том месте, где сейчас находятся автостоянки, за западным сектором. Нынешний объект начнут (частично) демонтировать только после завершения работ на новом.