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«Барселона» до октября не сможет вернуться на «Камп Ноу»

вчера, 19:54

«Барселона» не сможет вернуться на свой домашний стадион «Камп Ноу» до октября 2025 года. На данный момент команда проводит домашние матчи на арене «Олимпико де Монжуик».

Сроки возвращения «блаугранас» на свой стадион зависят от прогресса строительства, точная информация на этот счет может появиться к лету. Монтаж кровли отложен до лета 2026 года, когда будет возведён третий ярус. Отмечается, что строительство внешней конструкции идёт хорошими темпами, поэтому данные работы могут быть завершены и раньше.

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Все комментарии
Nety
Nety
вчера в 23:47
А что стадион больше не Спотифи?
goalaktika
goalaktika
вчера в 21:36, ред.
Кажется, даже при строительстве стадиона у Барсы есть дух соперничества с Реалом.
Конечно же, каталонцы попытаются построить Камп-Ноу покруче чем Сантьяго Бернабеу
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:03
и как быть уже проданными около 500 вип-ложами? )))
Agamaga___05
Agamaga___05
вчера в 20:50
Лично мне вообще не нравятся закрытые стадионы, словно кастрюля.
Перед Эль-Класико вертолёт снимал, пролетая над стадионом, а теперь крышкой прикроют.
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 20:48
Не владеете информацией абсолютно! Деньги на реконструкцию стадиона выделяют в полном объёме банки.
При чём тут казна самого клуба? Барселона игроков не покупает, не то что оплачивает строительство.
Не благодаря одному игроку, а благодаря тому, что большие зарплаты получали практически все, к тому же были куплены игроки за огромные деньги, отпущены практически даром, тем самым был нанесен огромный финансовый урон. Это как дважды два, но некоторые осознанно пишут фантазии.
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:40
Для того чтобы ускорить строительно-монтажные работы нужны деньги,, а вот как раз их и не хватает у Барселоны. Клуб живёт в долг... Спасибо президенту, это именно он пытался удовлетворить аппетит одного игрока и вогнал Барселону в долги....
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:34
На будущем старом-новом стадионе и играть будет веселее...
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