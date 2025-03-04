«Барселона» до октября не сможет вернуться на «Камп Ноу»

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вчера, 19:54

«Барселона» не сможет вернуться на свой домашний стадион «Камп Ноу» до октября 2025 года. На данный момент команда проводит домашние матчи на арене «Олимпико де Монжуик».

Сроки возвращения «блаугранас» на свой стадион зависят от прогресса строительства, точная информация на этот счет может появиться к лету. Монтаж кровли отложен до лета 2026 года, когда будет возведён третий ярус. Отмечается, что строительство внешней конструкции идёт хорошими темпами, поэтому данные работы могут быть завершены и раньше.