«Барселона» до октября не сможет вернуться на «Камп Ноу»

«Барселона» не сможет вернуться на свой домашний стадион «Камп Ноу» до октября 2025 года. На данный момент команда проводит домашние матчи на арене «Олимпико де Монжуик».
Сроки возвращения «блаугранас» на свой стадион зависят от прогресса строительства, точная информация на этот счет может появиться к лету. Монтаж кровли отложен до лета 2026 года, когда будет возведён третий ярус. Отмечается, что строительство внешней конструкции идёт хорошими темпами, поэтому данные работы могут быть завершены и раньше.
Конечно же, каталонцы попытаются построить Камп-Ноу покруче чем Сантьяго Бернабеу
Конечно же, каталонцы попытаются построить Камп-Ноу покруче чем Сантьяго Бернабеу
Перед Эль-Класико вертолёт снимал, пролетая над стадионом, а теперь крышкой прикроют.
Перед Эль-Класико вертолёт снимал, пролетая над стадионом, а теперь крышкой прикроют.
При чём тут казна самого клуба? Барселона игроков не покупает, не то что оплачивает строительство.
Не благодаря одному игроку, а благодаря тому, что большие зарплаты получали практически все, к тому же были куплены игроки за огромные деньги, отпущены практически даром, тем самым был нанесен огромный финансовый урон. Это как дважды два, но некоторые осознанно пишут фантазии.
При чём тут казна самого клуба? Барселона игроков не покупает, не то что оплачивает строительство.
Не благодаря одному игроку, а благодаря тому, что большие зарплаты получали практически все, к тому же были куплены игроки за огромные деньги, отпущены практически даром, тем самым был нанесен огромный финансовый урон. Это как дважды два, но некоторые осознанно пишут фантазии.