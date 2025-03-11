«Манчестер Юнайтед» подтвердил решение построить новый стадион

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11 марта 2025, 13:47

«Манчестер Юнайтед» объявил о своём намерении построить новый стадион на 100 тысяч мест в качестве центрального элемента реконструкции района Олд Траффорд.

Стадион и более широкий проект реконструкции могут принести экономике Великобритании дополнительные 7,3 млрд фунтов стерлингов в год, что принесёт масштабные социальные и экономические выгоды обществу и региону в целом, включая возможное создание 92 000 новых рабочих мест, более 17 000 новых домов, а также привлечение дополнительных 1,8 млн посетителей в год.

Концептуальные изображения и масштабные модели того, как может выглядеть новый стадион и прилегающая территория, были представлены во вторник архитектурной группой Foster + Partners, назначенной для проектирования района стадиона.

Стадион будет окружён огромным зонтиком, собирающим энергию и дождевую воду, и укрывающим новую общественную площадь, которая в два раза больше Трафальгарской.