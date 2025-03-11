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«Манчестер Юнайтед» подтвердил решение построить новый стадион

11 марта 2025, 13:47

«Манчестер Юнайтед» объявил о своём намерении построить новый стадион на 100 тысяч мест в качестве центрального элемента реконструкции района Олд Траффорд.

Стадион и более широкий проект реконструкции могут принести экономике Великобритании дополнительные 7,3 млрд фунтов стерлингов в год, что принесёт масштабные социальные и экономические выгоды обществу и региону в целом, включая возможное создание 92 000 новых рабочих мест, более 17 000 новых домов, а также привлечение дополнительных 1,8 млн посетителей в год.

Концептуальные изображения и масштабные модели того, как может выглядеть новый стадион и прилегающая территория, были представлены во вторник архитектурной группой Foster + Partners, назначенной для проектирования района стадиона.

Стадион будет окружён огромным зонтиком, собирающим энергию и дождевую воду, и укрывающим новую общественную площадь, которая в два раза больше Трафальгарской.

«Манчестер Юнайтед» подтвердил решение построить новый стадион«Манчестер Юнайтед» подтвердил решение построить новый стадион«Манчестер Юнайтед» подтвердил решение построить новый стадион

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Все комментарии
Vincent Van Gogh
Vincent Van Gogh
12 марта в 12:55, ред.
Если новый стадион будет приносить казне Англии 7,3 млрд фунтов стерлингов в год, то сколько он будет приносить самому МЮ?
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
12 марта в 00:00
ПОддерживаю мнения других. Это цирковая арена. Нынешней игре мю подходит.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
11 марта в 22:32
Лучше бы начали со строительства новой команды, это дешевле, а потом приступили бы к постройке стадиона. А так красиво выглядит проект.
металлург
металлург
11 марта в 21:00
Как на галёрке смотреть на матч, через снайперский прицел!? Ну конечно, будет несколько огромных мониторов! Тогда можно и в пабе посмотреть не хуже. Хотя чем черт не шутит, может выгорит огромное отмыв...е фунтов!
заDOOMчивый
заDOOMчивый
11 марта в 18:57
100000 мест, теперь и мышам придётся покупать абонемент, бесплатно смотреть уже не получится.
112910415
112910415
11 марта в 18:56
игры нет
на скрепках экономим
строим супер - стадион !

вроде всё логично ( ? )
Mr_Tim
Mr_Tim
11 марта в 18:42, ред.
Фото это концепция не отражающая реальность! как будет незнаем пока не построят! но фото новые радует) но такие перемены это и есть с чего начинать! старый Траффорд свое время отжил и фото с мышками и инфраструктурой и..т.п тому звонок не приятный.
протон
протон
11 марта в 18:09
Прощай, старина Траффорд, арена Великих битв, Великих игроков, Великих свершений. Скольких ты видел и скольким ты стал домом. Время пришло, ты устал и покрылся морщинами, ты постарел и обветшал. Благо, что тебя хотя бы не снесут, и ты будешь спокойно отдыхать рядом с новой очередной бездушный коробкой - Диснейлэндом. Все для людей, но ни одна из новых арен не несет в себе ничего из того, за что цеплялось бы нутро.
A.S.A
A.S.A
11 марта в 18:02
Задумка конечно хорошая, но вот "зонт" больше напоминает цирковой шатер...
lobsterdam
lobsterdam ответ vsxup4uvnt49 (раскрыть)
11 марта в 17:58
Хоккеисты уже давно под крышей играют...Это происки лобби игроков, которые жалуются, что зрители под крышей, а мы в болоте играем, когда дождь!
lobsterdam
lobsterdam
11 марта в 17:53
Ну, теперь заживём! Пошло дело! Вот где собака зарыта, оказывается! Вот для чего Рэтклиф прикупил 25% клуба! Рабочие места, инфраструктура, общественное пространство, социальная поддержка, дизайн, ландшафт, архитектура.....
sv_1969
sv_1969
11 марта в 17:10
С такой игрой как то не комильфо строить. Но зрители не виноваты.
Igo0rek
Igo0rek
11 марта в 16:06
Концепция очень крутая, но дизайн на любителя.
shur
shur
11 марта в 15:43
...у нашего "Торпедо" тоже скоро откроют......!
...А толку то....?!
....Стадион, поляна есть!
Зрителей количество не счесть!
Игра закончилась, а на табло опять нули!
Не проиграли! Слава Богу! Олд Траффорд,Зил...!
Счастливые домой пошли!!!
Romeo 777
Romeo 777
11 марта в 15:30
По фото стадион - огонь.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ vsxup4uvnt49 (раскрыть)
11 марта в 15:29
Мне тоже не очень нравятся футбольные арены с закрытой крышей но это смотря в каком регионе с климатом. В Англии часто пасмурная погода, мало солнца. А здесь стадион как бизнес проект. Максимальная прибыль.
youtomee
youtomee
11 марта в 15:03
Все классно, только зачем в чемпионшипе такой стадион?
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
11 марта в 14:39
Шикарный будет стадион!
25процентный клоун
25процентный клоун
11 марта в 14:37
Вот для чего уволили сотрудников
drug01
drug01
11 марта в 14:10
Это будет стадион Супер!!!
vsxup4uvnt49
vsxup4uvnt49
11 марта в 14:06
Интересное решение. Про сбор дождевой воды мне, как экологу - нравится, а как болельщику... я считаю, что матч должен проходить в ту погоду, которая на улице (привет, Зениту). Так условия окружающей среды: ветер, осадки, температура - тоже элементы матча. Всегда стерильные и комфортные погодные условия лишат игру, элемента случайности.
Гость
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