Фергюсон одобрил строительство нового стадиона «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал планы клуба о сносе «Олд Траффорд» и строительстве нового современного стадиона на 100 тысяч мест.

«Манчестер Юнайтед» всегда должен стремиться к лучшему во всём, что он делает, на поле и вне его, и это включает в себя стадион, на котором мы играем. «Олд Траффорд» хранит так много особых воспоминаний для меня лично, но мы должны быть смелыми и воспользоваться этой возможностью, чтобы построить новый дом, подходящий для будущего, где будет твориться новая история.