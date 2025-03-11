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Фергюсон одобрил строительство нового стадиона «Манчестер Юнайтед»

вчера, 15:38

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон прокомментировал планы клуба о сносе «Олд Траффорд» и строительстве нового современного стадиона на 100 тысяч мест.

«Манчестер Юнайтед» всегда должен стремиться к лучшему во всём, что он делает, на поле и вне его, и это включает в себя стадион, на котором мы играем. «Олд Траффорд» хранит так много особых воспоминаний для меня лично, но мы должны быть смелыми и воспользоваться этой возможностью, чтобы построить новый дом, подходящий для будущего, где будет твориться новая история.

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Все комментарии
Good_Boy
Good_Boy
вчера в 17:41
Ага, и назвать его Янг Траффорд😀
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:45
Ну все... Сэр утвердил, теперь дело за малым ... сделать!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 16:07
не ну Олд Трафолд это история, новый должен быть с тем же названием, типа не новый, а усовершенствованный старый. Великая арена
shur
shur
вчера в 15:54
....это как "Таганка" хранит память о Владимире Семёновиче !!!
....те времена уже далече!
таких имён уж не слыхать!
людская память бесконечна!
её у простолюда не отнять!!!
Гость
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