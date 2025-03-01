Стадион «Максимир» будет полностью перестроен

Стадион «Максимир», на котором домашние матчи проводят загребское «Динамо» и сборная Хорватии, будет полностью перестроен.
Сооружение снесут и на его месте соорудят новую арену, соответствующую современным требованиям.
Стоимость проекта оценивается в 145 миллионов фунтов стерлингов, вместимость стадиона станет больше.
В рамках реконструкции добавят бассейн, зону отдыха и 1500 парковочных мест. Начало реализации проекта запланировано на конец 2026 года, ожидается, что в течение сезона 2028/29 стадион будет готов к эксплуатации.
новенькое поле, потом в бассейнчик, потом по пивасику в зону отдыха и на такси в аэропорт, куда? Конечно в Мадрид!!!
новенькое поле, потом в бассейнчик, потом по пивасику в зону отдыха и на такси в аэропорт, куда? Конечно в Мадрид!!!