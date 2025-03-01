Стадион «Максимир» будет полностью перестроен

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сегодня, 12:21

Стадион «Максимир», на котором домашние матчи проводят загребское «Динамо» и сборная Хорватии, будет полностью перестроен.

Сооружение снесут и на его месте соорудят новую арену, соответствующую современным требованиям.

Стоимость проекта оценивается в 145 миллионов фунтов стерлингов, вместимость стадиона станет больше.

В рамках реконструкции добавят бассейн, зону отдыха и 1500 парковочных мест. Начало реализации проекта запланировано на конец 2026 года, ожидается, что в течение сезона 2028/29 стадион будет готов к эксплуатации.