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В КДК РФС прокомментировали решение по матчу «Факела» и «Зенита»

вчера, 15:43
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц дал комментарий касательно спорных эпизодов матча РПЛ между «Факелом» и «Зенитом» (0:2).

В заседании приняли участие Вендел, Оливейра, начальник команды. Факел представлял Роман Гурамович Асхабадзе и футболист Божин. Были официальные лица матча — делегат Барановский, арбитр Мешком, резервный судья и ВАР Кукуян.

К нам поступили два заявления об отмене красных карточек — от «Зенита» по Венделу и от «Факела» по Якимову. По Якимову получили заключение ЭСК, что красная была показана ошибочно. Таким образом, комитет отменил карточку. По Венделу получили заключение, что Мешков правильно удалил футболиста. Соответственно, КДК не отменил красную карточку и рассматривал вопрос применения или неприменения дополнительной дисквалификации.

Вендел принял участие, дважды за заседание принес извинения. Он понимает, что совершил поступок, который его не красит. Обьснил тем, что была его реакция на дискриминационные выкрики с трибун, что болельщики неоднократно ухали в адрес футболистов «Зенита». Он извинился и сказал, что постарается больше не допускать таких действий.

Учитывая, что оскорбительный жест был показать по телевизору на всю страну, КДК дисквалифицировал Вендела на два матча. При этом один матч считать реальным для исполнения спортивной санкции и один — условным. Испытательный срок — один год.

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Все комментарии
Николай 1
Николай 1 ответ Grabovsky (раскрыть)
вчера в 22:44
Этот Мешком, а остальные пакетами. Венделу организовать поездку на следующий матч домашний "Факела" в Воронеж для принесения извинений перед трибуной тем, кто не ухал и детям.
Futurista
Futurista ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:19
Да Вендел это потеря...3 гола Спартаку забил и 2 голевых если не ошибаюсь...
Grabovsky
Grabovsky
вчера в 18:09
арбитр Мешком. Норм всё. Спасибо
lotsman
lotsman ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 17:50
Там его со стадиона живым не выпустили бы.) Я уже говорил раньше, если ты профессионал, то не надо обращать внимания на кричалки с трибун. Болельщики во всём мире провоцируют игроков, это не искоренить. Поэтому надо быть выдержанней и не обращать внимания. Надо концентрироваться на игре полностью.
lotsman
lotsman ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 17:45
Да понятно, что сам. Это я так, в тему, серьёзный матч предстоит, всё таки.)
Futurista
Futurista ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 17:27
Какая задача?)...Вендел сам эту задачку решил лично...
leopiterrspb58
leopiterrspb58
вчера в 17:25
Спартак доволен....
112910415
112910415
вчера в 17:16
справедливость частично восторжествовала
djaich
djaich ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:39
Похоже, что просто Вендела слезно уговорили на КДК не разжигать тему и принять половинчатое решение. А то, что вопрос обсуждения был доказан, как раз и подтверждает данный компромисс.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Deemon37 (раскрыть)
вчера в 16:35
Для КДК - это важно? Газпром для КДК и РФС ближе Лукойла? Соглашусь.
djaich
djaich ответ Lbvfd (раскрыть)
вчера в 16:35, ред.
Это не решение, а гротеск, ибо такое наказание действует только с командами, имеющими полностью частное финансирование. Так как Факел это бюджетная команда, копейку с области всё равно получит на покрытие штрафа и планируемой финансовой потери за матч без зрителей. Оттого и камеры на стадионе "вдруг" звук "не пишут", потому что так спокойнее, а все расходы можно переложить на область.
Deemon37
Deemon37 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:34
Соблль в то время был спартачам, а вентель зенитоаец
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:33
А какие смягчающие обстоятельства обнаружились для минимального наказания Венделу ? Их не было и нет. Показал по ТВ, на всю страну - разве этого мало для 4-х матчей? Извинился? Так он может еще 100 раз извиниться, но таким и останется.
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 16:24
Вендел провинился и получил. А болельщики Факела наказали ещё и свой клуб. Штраф 1 млн. и домашний матч с Ахматом без зрителей.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 16:22
Попробовал бы Вендел в Турции или Саудовской аравии пальчик показать местным жителям))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:21
А очки вернут Факелу или это другое?))
lotsman
lotsman
вчера в 15:59
Главная задача была дисквалифицировать на матч с Спартаком, а остальное можно и условно.))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:58
А почему Вннделу не по максимуму, те 4 как в свое время Соболеву?
e5vuuegqxfj3
e5vuuegqxfj3
вчера в 15:49
Да, здравствкет наш российский,самый гуманный суд
Гость
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