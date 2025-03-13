В КДК РФС прокомментировали решение по матчу «Факела» и «Зенита»

Председатель КДК РФС дал комментарий касательно спорных эпизодов матча РПЛ между «Факелом» и «Зенитом» (0:2).

В заседании приняли участие Вендел, Оливейра, начальник команды. Факел представлял Роман Гурамович Асхабадзе и футболист Божин. Были официальные лица матча — делегат Барановский, арбитр Мешком, резервный судья и ВАР Кукуян.

К нам поступили два заявления об отмене красных карточек — от «Зенита» по Венделу и от «Факела» по Якимову. По Якимову получили заключение ЭСК, что красная была показана ошибочно. Таким образом, комитет отменил карточку. По Венделу получили заключение, что Мешков правильно удалил футболиста. Соответственно, КДК не отменил красную карточку и рассматривал вопрос применения или неприменения дополнительной дисквалификации.

Вендел принял участие, дважды за заседание принес извинения. Он понимает, что совершил поступок, который его не красит. Обьснил тем, что была его реакция на дискриминационные выкрики с трибун, что болельщики неоднократно ухали в адрес футболистов «Зенита». Он извинился и сказал, что постарается больше не допускать таких действий.