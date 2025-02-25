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Общее собрание РПЛ выдвинуло кандидатов в Палату по разрешению споров РФС

вчера, 17:35

Общее собрание Российской Премьер-Лиги провело голосование по выбору кандидатов по квоте представителей клубов в Палату РФС по разрешению споров.

По результатам подсчёта голосов выдвинуты следующие кандидаты: советник генерального директора РФК «Ахмат» по правовым вопросам Вячеслав Алкин, заместитель руководителя юридического департамента московского «Динамо» Дмитрий Дубовских, заместитель генерального директора по правовым вопросам «Краснодара» Виталий Пасунько, руководитель юридического отдела ПФК ЦСКА Юрий Хабаров и директор по правовым вопросам столичного «Спартака» Мария Токмакова.

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Источник: premierliga.ru
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Варвар7
Варвар7
вчера в 20:17
Ну тогда им и ... мандаты в руки (скорее всего)!)
Гость
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