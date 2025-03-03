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Утверждён состав бюро исполкома РФС

сегодня, 18:59

В понедельник, 3 марта, в формате видеоконференцсвязи прошло заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза, на котором был утверждён состав бюро исполкома.

В его состав вошли Александр Дюков, Никита Симонян, Александр Алаев, Александр Бельский, Евгений Гинер, Игорь Каменской, Денис Соловьев и Полина Юмашева.

Также были утверждены составы и председатели юрисдикционных органов РФС: контрольно-дисциплинарного, апелляционного комитета, а также комитетов по статусу игроков, по этике и комиссии по работе с футбольными агентами.

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Источник: rfs.ru
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Все комментарии
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 19:28
Лопаты выдали?
shlomo
shlomo
сегодня в 19:01
Вроде всех пристроили на теплое место...
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 19:01
А может РФС стоит сократить??
Гость
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