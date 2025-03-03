Утверждён состав бюро исполкома РФС

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сегодня, 18:59

В понедельник, 3 марта, в формате видеоконференцсвязи прошло заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза, на котором был утверждён состав бюро исполкома.

В его состав вошли Александр Дюков, Никита Симонян, Александр Алаев, Александр Бельский, Евгений Гинер, Игорь Каменской, Денис Соловьев и Полина Юмашева.