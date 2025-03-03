Утверждён состав бюро исполкома РФС

В понедельник, 3 марта, в формате видеоконференцсвязи прошло заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза, на котором был утверждён состав бюро исполкома.
В его состав вошли Александр Дюков, Никита Симонян, Александр Алаев, Александр Бельский, Евгений Гинер, Игорь Каменской, Денис Соловьев и Полина Юмашева.
Также были утверждены составы и председатели юрисдикционных органов РФС: контрольно-дисциплинарного, апелляционного комитета, а также комитетов по статусу игроков, по этике и комиссии по работе с футбольными агентами.