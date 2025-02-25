Стало известно, какой вид спорта является номером один в России

Согласно исследованию РФС и Mediascope футбол остаётся спортом номер один в России, им интересуются 40 %. Сообщается, что онлайн-опрос проходил в ноябре 2024 года и охватил 3008 россиян в возрасте от 12 до 64 лет, проживающих в городах с численностью населения 100 тысяч жителей и более.
Также по данным опроса, каждый пятый ребёнок (мальчики/девочки 12-17 лет, города проживания 100к+) занимается футболом в секции или играет самостоятельно, причём половина из них делает это на платной основе.
Ранее сообщалось, что президент РФС не будет переизбираться в исполком УЕФА.
купить и лазить-ползать под ней,как будто важнее события нет на свете! Это такая мужская позиция,потому и популярная точка зрения во всём мире!
PS: ...а по чесноку,кроме футбола, мы вегда были сильны в хоккее,в баскете, в боксе,в биатлоне, в плаванье, что не имя то история!!!
купить и лазить-ползать под ней,как будто важнее события нет на свете! Это такая мужская позиция,потому и популярная точка зрения во всём мире!
PS: ...а по чесноку,кроме футбола, мы вегда были сильны в хоккее,в баскете, в боксе,в биатлоне, в плаванье, что не имя то история!!!