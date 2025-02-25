Стало известно, какой вид спорта является номером один в России

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вчера, 13:39

Согласно исследованию РФС и Mediascope футбол остаётся спортом номер один в России, им интересуются 40 %. Сообщается, что онлайн-опрос проходил в ноябре 2024 года и охватил 3008 россиян в возрасте от 12 до 64 лет, проживающих в городах с численностью населения 100 тысяч жителей и более.

Также по данным опроса, каждый пятый ребёнок (мальчики/девочки 12-17 лет, города проживания 100к+) занимается футболом в секции или играет самостоятельно, причём половина из них делает это на платной основе.