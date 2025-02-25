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Стало известно, какой вид спорта является номером один в России

вчера, 13:39

Согласно исследованию РФС и Mediascope футбол остаётся спортом номер один в России, им интересуются 40 %. Сообщается, что онлайн-опрос проходил в ноябре 2024 года и охватил 3008 россиян в возрасте от 12 до 64 лет, проживающих в городах с численностью населения 100 тысяч жителей и более.

Стало известно, какой вид спорта является номером один в России

Также по данным опроса, каждый пятый ребёнок (мальчики/девочки 12-17 лет, города проживания 100к+) занимается футболом в секции или играет самостоятельно, причём половина из них делает это на платной основе.

Стало известно, какой вид спорта является номером один в России

Ранее сообщалось, что президент РФС не будет переизбираться в исполком УЕФА.

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Источник: rfs.ru Фото: Официальный сайт РФС
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Все комментарии
Agamaga___05
Agamaga___05
вчера в 19:42
Футбол даже в Антарктиде номер 1.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 15:25
Созвучно моей байке!
kr9b34v2hja8
kr9b34v2hja8
вчера в 15:16
В принципе оно всегда так и было
протон
протон
вчера в 15:08
Это еще смотря у кого спросить. Для Губерниева это биатлон, для Бориса Михайлова - хоккей, а для фигуристки Роднины точно скажет что не футбол)))
Futurista
Futurista ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:04, ред.
Но есть и общее...в шахматах - думают, что играют...в футболе - думают, что понимают)...
shur
shur ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
вчера в 14:52, ред.
...эврика, до меня дошло ! Футбол по факту мужская привелегия,менталитет, особо женщин туда не пускаем, делая вид,что мы так заняты, дальше некуда! Это тоже самое, что машину
купить и лазить-ползать под ней,как будто важнее события нет на свете! Это такая мужская позиция,потому и популярная точка зрения во всём мире!
PS: ...а по чесноку,кроме футбола, мы вегда были сильны в хоккее,в баскете, в боксе,в биатлоне, в плаванье, что не имя то история!!!
lotsman
lotsman
вчера в 14:13
Это кому как.) Болеть за команду, это одно, а заниматься, это другое.
112910415
112910415
вчера в 14:12
ну мы, допустим, догадывались ...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
вчера в 14:12, ред.
В советское время была такая байка. Знаете, ребята. чем шахматы отличаются от футбола? Да все просто. В шахматы играют все, но никто в них ничего не понимает. А в футболе все все понимает, но играть никто не умеет
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:09
Красивые такие графики - синие и красные...)
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 14:07
Некорректный рейтинг. "интересуются" - слишком обобщенное понятие, можно интересоваться футболом на диване с бутылочкой пива, а можно отдавать предпочтение фитнесу и бегу, непосредственно занимаясь
r8ah6w9zg4p2
r8ah6w9zg4p2
вчера в 13:56
А до этого это было большой тайной.
LOpp
LOpp
вчера в 13:46
спонсор исследования - Российский Футбольный Союз, а вот у Федерации шахмат были бы совсем другие результаты)
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 13:45
Футбол самый популярный, но играть в него не могут - очень интересно, но ничего не понятно)
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