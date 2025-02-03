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Генсек РФС: «Противников нашего возвращения много, но сторонников больше»

вчера, 09:31

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов в интервью источнику ответил на вопрос о работе по возвращению российских команд к международным соревнованиям.

Ранее представитель УЕФА сообщил, что дискуссия на тему возвращения России будет продолжаться.

Когда мы перейдём от дискуссий к делу? Это дело. Дискуссия — это не «сели и чай попили». Это диалоги, обсуждения. Возникает много разных сложностей. К сожалению, такие вопросы любят тишину. Назовёшь фамилию — человека начинают жестко прессинговать. И ситуация откатывается назад. Здесь надо гораздо серьёзнее всё просчитывать. Работа идёт, сторонников нашего возвращения много, но много и противников.

Сейчас больше сторонников. Но как только вопрос возвращения начинает выноситься, то те, кто был за, начинают аккуратно — на всякий случай, чтобы подстраховаться — как минимум молчать.

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