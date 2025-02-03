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В РФС назвали страны, выступающие за возвращение России

вчера, 12:48

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов в интервью источнику рассказал о европейских странах, поддерживающих возвращение российских команд на международный уровень.

Есть уровень политиков. Причём политики — это не всегда большинство в Европе, это иногда то меньшинство, которое в настоящий момент находится так или иначе у власти, диктует свои условия. Но с каждыми новыми выборами ситуация меняется. Есть позиция в Венгрии, Словакии, которая не совсем соответствует общеевропейской. В Сербии — исторически. Ещё у Боснии и Герцеговины. Большее количество стран начинает позитивнее смотреть на ситуацию. Вплоть до открытой готовности играть и обсуждать возвращение.

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