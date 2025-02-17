В РФС рассказали, как клубам защитить себя на случай неприезда игроков

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов посоветовал российским командам штрафовать игроков, если они отказываются возвращаться в расположение клуба.
Каждую зиму кто-то из футболистов не приезжает в клубы. Как защититься клубам? Нужно прописывать штрафы в контрактах.
Ранее сообщалось, что РФС выступил с инициативой учредить праздник — День футбола.
ни на день !
это поможет
ни на день !
это поможет
Надо или паспорт забирать, или семью брать в заложники.
Надо или паспорт забирать, или семью брать в заложники.