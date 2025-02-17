В РФС рассказали, как клубам защитить себя на случай неприезда игроков

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вчера, 13:13

Генеральный секретарь Российского футбольного союза ( РФС ) посоветовал российским командам штрафовать игроков, если они отказываются возвращаться в расположение клуба.

Каждую зиму кто-то из футболистов не приезжает в клубы. Как защититься клубам? Нужно прописывать штрафы в контрактах.