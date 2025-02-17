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В РФС рассказали, как клубам защитить себя на случай неприезда игроков

вчера, 13:13

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов посоветовал российским командам штрафовать игроков, если они отказываются возвращаться в расположение клуба.

Каждую зиму кто-то из футболистов не приезжает в клубы. Как защититься клубам? Нужно прописывать штрафы в контрактах.

Ранее сообщалось, что РФС выступил с инициативой учредить праздник — День футбола.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 14:35
лучше не отпускать !
ни на день !
это поможет
u7cjbrhsk5sg
u7cjbrhsk5sg
вчера в 14:21
Надо же новость открыл, а в клубах оказывается этого не знали.
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:26
Затея ради затеи... Эффекта будет ноль.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:20
Плевать им всем на эти штрафы....
Надо или паспорт забирать, или семью брать в заложники.
Арбалет
Арбалет
вчера в 13:18
Они и штрафы платить не будут, что тогда предложит РФС?
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