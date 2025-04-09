Личка: «В Кубке будет борьба. В РПЛ лидер далеко, будет тяжело включиться»

Главный тренер «Динамо» рассказал, за что «бело-голубые» могут побороться в оставшейся части сезона.

Мы проиграли только «Локомотиву» и ЦСКА . Это две неудачи. По игре мы были сильнее, но не смогли использовать свои шансы и возможности. В матче с ЦСКА было два выхода один на один, которые мы не реализовали. С другой стороны, в футболе главное голы. Если смотреть только на счёт, мы проиграли, но по игре мы не уступали никому. У нас нет инстинкта убийцы. Забил бы Гладышев и Глебов, всё было бы по‑другому.