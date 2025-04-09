Личка: «В Кубке будет борьба. В РПЛ лидер далеко, будет тяжело включиться»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, за что «бело-голубые» могут побороться в оставшейся части сезона.
Мы проиграли только «Локомотиву» и ЦСКА. Это две неудачи. По игре мы были сильнее, но не смогли использовать свои шансы и возможности. В матче с ЦСКА было два выхода один на один, которые мы не реализовали. С другой стороны, в футболе главное голы. Если смотреть только на счёт, мы проиграли, но по игре мы не уступали никому. У нас нет инстинкта убийцы. Забил бы Гладышев и Глебов, всё было бы по‑другому.
В Кубке будет борьба, у нас есть возможность попробовать себя в Пути регионов, если не получится пройти ЦСКА. Ещё минимум две игры, но я бы хотел играть в финале Пути РПЛ. К сожалению, в чемпионате лидер далеко. У «Краснодара» 52 очка, у нас 42. У них есть хороший запас, нам будет тяжело включиться. Будем стараться, как делали это последнюю неделю. Понятно, Кости Тюкавина не будет ещё долго. Ответственность должны взять на себя другие игроки, которые играют в атаке — Карраскаль, Гладышев, Бителло, Маухуб. Будем стараться, чтобы они забивали голы.
Ранее Личка отметил, что готов к возможному увольнению из «Динамо».
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