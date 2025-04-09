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Дивеев: «„Спартак“ очень хорошо смотрится по игре, но чемпионом не станет»

вчера, 13:30

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев заявил, что ему нравится стиль игры московского «Спартака».

По игре я бы сказал, что лучшая команда сейчас — «Спартак». Мне очень нравится как они играют один в один. Мы же говорим как есть. По игре «Спартак» очень хорошо смотрится, они очень хорошо обороняются и выходят из-под прессинга.

Станут ли они чемпионами? Точно нет. Чемпионы либо мы, либо «Краснодар».

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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:40, ред.
Просьба на "вы"...и первый квакнул Дивеев...
про чемпионство Спартака я ничего не написал...тем более так безаппеляционно...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 16:20
Ты же рассуждаешь о чемпионстве Спартака при разнице очков до Краснодара 5 и не считаешь это ни кваканием, ни кряканием. А отыграть эти очки будет очень непросто, тем более что Спартаку еще 2 дерби играть, где все возможно и теоретически разрыв может возрасти до 11 очков.. Так что просьба быть уважительным к сопернику и "не квакать" (цитата).
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 15:46
Безумству храбрых....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:27
Лучший Спартак, но мы станем чемпионами. Хоть бы в таблицу смотрели чисто ради приличия чтобы такую чушь не нести. Если Спартак лучший как вы его обгонять собрались? Ничего, есть ещё у нас очная встреча, вот и посмотрим кто лучший на самом деле
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 15:02
Краснодару играть с Зенитом, ЦСКА и Динамо. И все в гостях. Принципиально возможны три поражения? Теоретически да. Но мне кажется что ЦСКА даже теоретически не станет чемпионом. Предел 3 место, да и то не факт.
Futurista
Futurista ответ isamsn (раскрыть)
вчера в 14:52
Какие 3 очка?)...он же на чемпионство замахнулся...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 14:44
А что ты так возбудился? Это ведь не прогноз, а пожелание. А кто будет чемпионом не знает никто. Наиболее вероятно Краснодар. Многое покажет дерби. Если Спартак не выиграет , а это возможно и вероятно, то значит и чемпионом не будет. С моей нейтральной в этом вопросе точки зрения вероятность чемпионства Краснодара 60%, Зенита 25 % и Спартака 15 %.. ЦСКА - 0 %;. Так что будь хладнокровнее и спокойнее. Лично я желаю чемпионства и Краснодару и Спартаку в равной степени. Буду рад и тому и другому варианту.
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 14:42
Слова не юноши, но мужа... Теперь глянем не разойдутся ли его слова с делом...
112910415
112910415
вчера в 14:37
шутит, всё шутит ...
isamsn
isamsn
вчера в 14:35
Высказался объективно. 3 очка и 7 туров впереди вполне реально преодолеть. Тут главное желание и самоотдача на поле. Ну а там как фартуна повернёт)))
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:23
Да просто наглец)...ладно бы про Краснодар сказал...да и ещё и про себя квакнул с 4-го места)...
B.Y.O.B.
B.Y.O.B.
вчера в 14:17
    Lbvfd
    Lbvfd
    вчера в 13:52
    Главное определять цель, верить в свои и силы и достигать её. Это хорошо. Но Спартак всё таки ближе к этой цели. У них внутренний запал мощнее.)
    Capral
    Capral
    вчера в 13:41, ред.
    Смело и дерзко. Поглядим...Обычно такие заявления добром не заканчиваются. Но, если Игорь так уверен, значит ему видней...
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 13:37
    "Чемпионы либо мы, либо «Краснодар»."
    -----------
    аахаха хорош!!)) Где ему лайк поставить?))
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