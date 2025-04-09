Дивеев: «„Спартак“ очень хорошо смотрится по игре, но чемпионом не станет»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев заявил, что ему нравится стиль игры московского «Спартака».
По игре я бы сказал, что лучшая команда сейчас — «Спартак». Мне очень нравится как они играют один в один. Мы же говорим как есть. По игре «Спартак» очень хорошо смотрится, они очень хорошо обороняются и выходят из-под прессинга.
Станут ли они чемпионами? Точно нет. Чемпионы либо мы, либо «Краснодар».
про чемпионство Спартака я ничего не написал...тем более так безаппеляционно...
про чемпионство Спартака я ничего не написал...тем более так безаппеляционно...
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аахаха хорош!!)) Где ему лайк поставить?))
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аахаха хорош!!)) Где ему лайк поставить?))